FBL-EUR-C1-JUVENTUS-PAFOSAFP
Lelio Donato

Chi gioca Juventus-Lazio se Conceiçao non recupera: Miretti, Boga, McKennie, Zhegrova e tutte le alternative di Spalletti

Conceiçao è alle prese con un fastidio muscolare, anche Yildiz non è al meglio: chi gioca titolare Juventus-Lazio in attacco, le opzioni per Spalletti.

Kenan Yildiz è stato convocato per Atalanta-Juventus di Coppa Italia, senza però entrare in campo. Francisco Conceiçao la gara di Bergamo l'ha giocata, ma non fino alla fine: è stato sostituito a 10 minuti dalla fine con Zhegrova.


Anche perché l'esterno portoghese ha rimediato un guaio muscolare: un sovraccarico all'adduttore, per la precisione. Ovvero lo stesso problema accusato a Parma da Yildiz.

Morale della favola: Yildiz dovrebbe scendere in campo dal 1' nel posticipo di campionato contro la Lazio mentre l'ex Porto è da considerarsi in dubbio e potrebbe al massimo andare in panchina.

Chi giocherebbe sulla trequarti bianconera nel caso in cui Conceiçao non dovesse recuperare? Le opzioni a disposizione di Spalletti.

  • CONCEICAO RECUPERA PER JUVENTUS-LAZIO?

    Come detto sopra il problema accusato da Conceiçao a Bergamo non è grave.

    Di certo però le condizioni del portoghese non sono ottimali e in vista delle sfide contro Inter e Galatasaray non sarà corso nessun rischio.

    Conceiçao quindi potrebbe essere convocato ma partire dalla panchina. 

  • YILDIZ VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE

    Chi invece dovrebbe rientrare dal 1' contro la Lazio dopo il turno di riposo in Coppa Italia è Kenan Yildiz.

    Quella di Parma si è rivelata solo una grande paura e poco altro. Il turco infatti già a Bergamo era in panchina e domenica sera sarà al suo posto.

    Anche perché Yildiz vorrà festeggiare in campo il rinnovo con la Juventus appena firmato.

  • IL RUOLO DI MCKENNIE

    La capacità di Weston McKennie di ricoprire più ruoli praticamente in tutto il campo è ormai arcinota. Così come è arcinota la stima di Spalletti nei confronti del jolly americano, divenuto un pilastro della trequarti.

    Dove giocherà McKennie contro la Lazio? Nel caso in cui Yildiz recuperi pienamente e scenda in campo dal primo minuto, il che è probabile, a destra proprio al posto di Conceiçao.

  • SPALLETTI RILANCIA MIRETTI

    Ma chi giocherà nel caso in cui Conceiçao non dovesse recuperare?

    L'opzione principale per Spalletti è rappresentata da Fabio Miretti. Il giovane centrocampista sta trovando molto spazio nelle ultime settimane come trequartista.

    E anche contro la Lazio potrebbe agire proprio in quel ruolo con McKennie spostato sulla destra e il ritorno di Kenan Yildiz dall'altra parte in appoggio a David.

  • BOGA ALTERNATIVA, ZHEGROVA DALLA PANCHINA

    Spalletti può contare anche su Jeremie Boga.

    L'esterno, appena arrivato dal Nizza, ha giocato l'ultima mezz'ora contro l'Atalanta mostrando già una discreta condizione e buoni spunti.

    Difficile però che possa scendere in campo dall'inizio nel posticipo di campionato ma rappresenterà un'opzione importante a gara in corso così come Zhegrova.

    Il kosovaro non ha ancora un'autonomia fisica sufficiente per partire titolare. Dunque non sarà lui a sostituire Conceiçao in caso di forfait.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lazio crest
Lazio
LAZ
0