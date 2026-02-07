Chi gioca Juventus-Lazio se Conceiçao non recupera: Miretti, Boga, McKennie, Zhegrova e tutte le alternative di Spalletti

Chi invece dovrebbe rientrare dal 1' contro la Lazio dopo il turno di riposo in Coppa Italia è Kenan Yildiz.

Quella di Parma si è rivelata solo una grande paura e poco altro. Il turco infatti già a Bergamo era in panchina e domenica sera sarà al suo posto.

Anche perché Yildiz vorrà festeggiare in campo il rinnovo con la Juventus appena firmato.