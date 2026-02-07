Chi gioca Juventus-Lazio se Conceiçao non recupera: Miretti, Boga, McKennie, Zhegrova e tutte le alternative di Spalletti

Kenan Yildiz è stato convocato per Atalanta-Juventus di Coppa Italia, senza però entrare in campo. Francisco Conceiçao la gara di Bergamo l'ha giocata, ma non fino alla fine: è stato sostituito a 10 minuti dalla fine con Zhegrova.
Anche perché l'esterno portoghese ha rimediato un guaio muscolare: un sovraccarico all'adduttore, per la precisione. Ovvero lo stesso problema accusato a Parma da Yildiz.
Morale della favola: Yildiz dovrebbe scendere in campo dal 1' nel posticipo di campionato contro la Lazio mentre l'ex Porto è da considerarsi in dubbio e potrebbe al massimo andare in panchina.
Chi giocherebbe sulla trequarti bianconera nel caso in cui Conceiçao non dovesse recuperare? Le opzioni a disposizione di Spalletti.