I bianconeri tornano subito in campo allo Stadium dopo il pareggio contro il Venezia, si giocano gli ottavi di Coppa Italia.

La Juventus torna subito in campo all'Allianz Stadium dopo la contestazione subita sabato sera al termine della gara contro il Venezia.

I bianconeri affronteranno il Cagliari in gara unica per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Una gara da non fallire per evitare di aggravare la crisi.

Thiago Motta potrebbe però operare qualche cambio di formazione, in modo da fare riposare i giocatori più impiegati finora.

Chi gioca titolare Juventus-Cagliari di Coppa Italia?