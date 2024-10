Verso Italia-Israele: da Raspadori a Buongiorno, chi gioca e i possibili cambi di Spalletti

Tra turnover e conferme, le possibili scelte del ct azzurro in vista dell'impegno di lunedì sera a Udine: straordinari per Retegui.

Italia-Belgio è il passato. È andata come è andata, ovvero splendidamente per quasi un tempo e male per tutto il resto della partita, dal momento del rosso a Lorenzo Pellegrini. Ma ora è il momento di voltare pagina.

Alle porte c'è Israele, per la quarta giornata dei gironi di Nations League. La squadra di Luciano Spalletti lo ha già battuto un mese fa in Ungheria, campo neutro scelto per le note vicende in atto nel paese. E ora ha tutta l'intenzione di tornare alla vittoria per tenere a distanza la Francia, che si è rifatta sotto in classifica battendo proprio gli israeliani.

Con che undici di partenza scenderà in campo l'Italia lunedì sera al BluEnergy Stadium di Udine? In attesa di ulteriori indicazioni nei prossimi giorni, ecco la probabile formazione azzurra.