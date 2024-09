Chi gioca nell'Italia contro la Francia: da Gatti a Tonali, le probabili scelte di Spalletti

A due giorni dall'esordio in Nations League, va definendosi l'11 azzurro che scenderà in campo in Francia. Raspadori favorito per affiancare Retegui.

Meno due e sarà di nuovo Italia. In Francia si torna a giocare per la Nations League e non più per gli Europei, e dunque in un contesto evidentemente diverso e minore, ma si tratta comunque della prima uscita post disastro contro la Svizzera. E dunque un po' di curiosità non può non esserci.

Curiosità per capire soprattutto come il ct Luciano Spalletti inizierà a preparare la strada verso le qualificazioni ai prossimi Mondiali, che prenderanno il via solo nel 2025: appuntamento da non mancare, dopo due clamorosi flop di fila. In questo senso va letta l'esclusione di Acerbi e Darmian, lasciati a casa per provare nuovi giocatori e nuove leve.

Subito una certezza: in Francia giocheremo con la difesa a tre. Lo ha annunciato lo stesso Spalletti un paio di giorni fa, in conferenza stampa, spiegando che "questa trasformazione ha creato ai giocatori delle difficoltà. I giocatori dovranno essere più liberi, non voglio ingabbiare il talento dei miei giocatori. Ci saranno dei passaggi tattici che hanno bisogno di più tempo".

Ma quale sarà l'undici che difenderà l'Italia venerdì, al Parco dei Principi di Parigi, nella prima partita dei gironi di Nations League? Ecco le probabili scelte di Spalletti a due giorni dal remake di tante sfide da mille e una notte, tra cui la finale di Berlino 2006.