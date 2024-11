Chi gioca Italia-Francia e chi riposa: le scelte di Spalletti su Barella, Dimarco, Cambiaso, Locatelli, Retegui e Kean

L'Italia torna in campo pochi giorni dopo la sfida in Belgio, contro la Francia potrebbero esserci parecchie novità di formazione.

Appena tre giorni dopo la dispendiosa e vittoriosa trasferta in Belgio, l'Italia scende in campo a San Siro contro la Francia.

Considerata la qualificazione già raggiunta ai quarti di Nations League, Spalletti potrebbe operare alcuni cambi di formazione per non affaticare troppo i giocatori più impiegati a Bruxelles.

In particolare contro la Francia difficilmente scenderà in campo dal 1' Nicolò Barella, uscito acciaccato dalla sfida in Belgio. Ma non solo: ecco le possibili scelte di Spalletti.