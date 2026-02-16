Chi gioca Galatasaray-Juventus senza l'infortunato David: non solo Openda, le soluzioni di Spalletti

Il sostituto naturale di David è Lois Openda. E dunque è scontato pensare proprio all'ex giocatore del Lipsia come potenziale titolare in casa del Galatasaray, nella prima delle due partite che condurranno una o l'altra agli ottavi di finale di Champions League.

Openda ha sostituito Cambiaso nel finale di Inter-Juventus, dopo che David era già uscito per far spazio a Cabal. Il belga non ha avuto possibilità di mettersi in mostra a San Siro, ma a meno di sorprese proverà a farlo a Istanbul.

Sono 29, fino a questo momento, le presenze di Openda da quando la Juventus lo ha prelevato dal Lipsia: appena due le reti messe a segno, di cui una in Champions League e l'altra in campionato. Un rendimento deludente che non ha giustificato l'attesa riposta in lui al momento del suo arrivo dalla Germania.