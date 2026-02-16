Goal.com
David Openda YildizGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca Galatasaray-Juventus senza l'infortunato David: non solo Openda, le soluzioni di Spalletti

Il canadese ha dato forfait a causa di un problema all'inguine e in Turchia non ci sarà: chi può prendere il suo posto nella gara d'andata degli spareggi di Champions League.

Prima la sconfitta in extremis contro l'Inter, arrivata peraltro dopo i passi falsi con Atalanta e Lazio, e poi l'infortunio di Jonathan David: alla Juventus, proprio ora che alle porte c'è il ritorno degli impegni europei, ha iniziato davvero a piovere sul bagnato.

L'ex attaccante del Lille non ci sarà: ha rimediato un infortunio muscolare che lo costringerà a dare forfait per la partita contro il Galatasaray, gara valida per l'andata degli spareggi di Champions League e in programma martedì alle 20.45.

Chi giocherà dunque in Turchia in assenza di David? Occhio: Luciano Spalletti non ha soltanto un'opzione a disposizione per schierare la Juve senza David.

  • L'INFORTUNIO DI DAVID

    David è stato lasciato a casa a causa di un problema muscolare: un fastidio all'inguine, per la precisione. Per questo motivo il canadese non è stato inserito nell'elenco dei giocatori che sfideranno il Galatasaray martedì sera.

    Tornerà sabato contro il Como? Una risposta ancora non c'è. Ma intanto la Juventus pensa al primo avversario della serie: il Gala, appunto. Match che la squadra di Spalletti dovrà affrontare senza il proprio centravanti titolare.

  • Openda JuveGetty Images

    SI SCALDA OPENDA

    Il sostituto naturale di David è Lois Openda. E dunque è scontato pensare proprio all'ex giocatore del Lipsia come potenziale titolare in casa del Galatasaray, nella prima delle due partite che condurranno una o l'altra agli ottavi di finale di Champions League.

    Openda ha sostituito Cambiaso nel finale di Inter-Juventus, dopo che David era già uscito per far spazio a Cabal. Il belga non ha avuto possibilità di mettersi in mostra a San Siro, ma a meno di sorprese proverà a farlo a Istanbul.

    Sono 29, fino a questo momento, le presenze di Openda da quando la Juventus lo ha prelevato dal Lipsia: appena due le reti messe a segno, di cui una in Champions League e l'altra in campionato. Un rendimento deludente che non ha giustificato l'attesa riposta in lui al momento del suo arrivo dalla Germania.

  • L'OPZIONE YILDIZ FALSO 9

    Attenzione però anche alla possibilità che Spalletti decida di giocare senza punte. Una mossa tattica che sarebbe dettata anche dalle difficoltà dello stesso Openda, che non è mai davvero riuscito a prendersi la Juventus nonostante qualche guizzo isolato.

    In questo caso sarebbe Kenan Yildiz a spostare il proprio raggio d'azione: da trequartista libero di svariare partendo da sinistra a falso nove. Proprio come accaduto nella gara d'andata contro il Napoli, persa 2-1 al Maradona, partita che ha visto il turco andare a segno per il momentaneo 1-1 ma nella quale la Juve ha prodotto pochissimo a livello offensivo.

    Alle spalle di Yildiz potrebbero così agire Conceiçao, McKennie e magari Boga: l'ex Sassuolo, entrato a gara in corso contro l'Inter ma positivo nelle precedenti uscite, aspetta ancora la prima chance da titolare dopo essere stato preso dal Nizza a gennaio?

  • McKennie JuventusGetty Images

    IL RUOLO DI MCKENNIE

    Un'altra possibilità è che sia Weston McKennie a cambiare leggermente posizione in campo, avanzandola dalla trequarti all'attacco. Dunque facendo lui, non Yildiz, il falso nove della Juventus contro il Galatasaray.

    L'ex giocatore dello Schalke 04, che di base sarebbe un centrocampista centrale, alla Juve ha già fatto un po' di tutto: anche la punta. Come contro il Milan nello scorso campionato. L'ottimo rendimento realizzativo degli ultimi mesi ha spinto Spalletti a definirlo "un bomber vero d'altri tempi, un calciatore incredibile".

    McKennie, se la scelta dell'allenatore fosse questa, sarebbe a sua volta sostenuto da un trio di centrocampisti: a destra Conceiçao, in mezzo Miretti (Thuram è recuperato e dovrebbe far coppia con Locatelli a centrocampo) e a sinistra Yildiz.

  • LA FORMAZIONE DELLA JUVENTUS CONTRO IL GALATASARAY

    Così dovrebbe schierarsi la Juventus in casa del Galatasaray, nel caso il favoritismo di Openda per la sostituzione di David venisse confermato:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti

    Questo sarebbe l'undici bianconero con Yildiz falso nove:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti

    Ecco, infine, come potrebbe schierarsi in campo la squadra di Spalletti con McKennie falso nove:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, Yildiz; McKennie. All. Spalletti

