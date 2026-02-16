Chi gioca Galatasaray-Juventus senza l'infortunato David: non solo Openda, le soluzioni di Spalletti

Prima la sconfitta in extremis contro l'Inter, arrivata peraltro dopo i passi falsi con Atalanta e Lazio, e poi l'infortunio di Jonathan David: alla Juventus, proprio ora che alle porte c'è il ritorno degli impegni europei, ha iniziato davvero a piovere sul bagnato.
L'ex attaccante del Lille non ci sarà: ha rimediato un infortunio muscolare che lo costringerà a dare forfait per la partita contro il Galatasaray, gara valida per l'andata degli spareggi di Champions League e in programma martedì alle 20.45.
Chi giocherà dunque in Turchia in assenza di David? Occhio: Luciano Spalletti non ha soltanto un'opzione a disposizione per schierare la Juve senza David.