Barella Calhanoglu Zielinski FrattesiGetty Images
Stefano Silvestri

Ma chi gioca nel centrocampo dell'Inter contro il Lecce? Barella e Calhanoglu out, la situazione di Zielinski e Frattesi

Reparto decimato per Chivu, che tra infortuni, squalifiche e possibili defezioni ha una possibilità di scelta improvvisamente molto meno ampia: chi può giocare al Via del Mare.

Non c'è alternativa: vietato pensare al Bodo/Glimt. Inteso come gara d'andata, ma anche di ritorno. Nel mezzo l'Inter vola a Lecce e proverà quantomeno a tenersi stretta il +7 sul Milan, guadagnato - ironia della sorte - proprio durante la disfatta norvegese.

Il problema è che la squadra di Cristian Chivu si presenterà in Salento, contro una squadra in salute e reduce da due successi di fila, in discreta emergenza. In attacco, dove mancherà Lautaro Martinez, ma soprattutto a centrocampo: il reparto che, tra il pre e il post Bodo, si è ritrovato quasi decimato nei propri elementi.

Chi gioca dunque in mezzo al campo contro il Lecce? Tra assenti certi, possibili e probabili, la situazione verso la gara di sabato.

  • BARELLA E CALHANOGLU OUT

    Al Via del Mare mancheranno certamente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Entrambi erano diffidati alla vigilia del Derby d'Italia contro la Juventus, entrambi sono stati ammoniti, entrambi sono stati squalificati per una giornata.

    Non solo: Calhanoglu soffre anche di un problema muscolare, un affaticamento al quadricipite che lo ha costretto a saltare l'andata contro il Bodo/Glimt. E dunque non sarebbe sceso in campo in ogni caso sabato a Lecce.

  • COME STA ZIELINSKI

    Non sta benissimo nemmeno Piotr Zielinski. Risparmiato da Chivu in Norvegia, e inserito soltanto a un quarto d'ora dalla fine già sul risultato di 3-1, l'ex centrocampista del Napoli ha terminato la partita con qualche acciacco muscolare.

    "Ce ne sono altri che hanno problemi", l'ha buttata lì il tecnico a Prime Video dopo la partita. Il riferimento andava proprio a Zielinski, che dovrà ora essere monitorato per capire la sua disponibilità o meno per la gara in Salento.

  • LA SITUAZIONE DI FRATTESI

    Dovrebbe recuperare per il Lecce, invece, Davide Frattesi. Anche lui ha saltato la trasferta di Bodo, ma per un motivo diverso rispetto a Calhanoglu: gastroenterite con febbre. La speranza dell'Inter e di Chivu è di averlo a disposizione per sabato: se Zielinski non dovesse recuperare potrebbe toccare all'ex Sassuolo occupare la posizione di mezzala, con Sucic spostato davanti alla difesa.

  • Andy Diouf InterGetty Images

    E DIOUF?

    Mkhitaryan e lo stesso Sucic non sono gli unici perfettamente sani e non gravati da una squalifica, dunque certi di essere a disposizione di Chivu: presente all'appello c'è anche Andy Diouf, pure lui inserito nel finale della sfida contro il Bodo/Glimt.

    L'hype nei confronti dell'ex jolly del Lens, spesso e volentieri visto anche sulla fascia destra, si è un po' spento. Il minutaggio di Diouf ha continuato a essere ridotto nelle ultime settimane, escludendo i 90 minuti in Coppa Italia contro il Torino. Al momento proprio lui è l'ultima scelta in mezzo al campo assieme a Frattesi. Ma nel contesto di una simile emergenza si tiene la speranza di giocare dall'inizio a Lecce.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER A LECCE

    Ecco dunque come potrebbe schierarsi l'Inter sabato, a Lecce, nella gara che prenderà il via alle ore 18:

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi (Zielinski), Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Inter crest
Inter
INT
0