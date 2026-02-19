Ma chi gioca nel centrocampo dell'Inter contro il Lecce? Barella e Calhanoglu out, la situazione di Zielinski e Frattesi

Non c'è alternativa: vietato pensare al Bodo/Glimt. Inteso come gara d'andata, ma anche di ritorno. Nel mezzo l'Inter vola a Lecce e proverà quantomeno a tenersi stretta il +7 sul Milan, guadagnato - ironia della sorte - proprio durante la disfatta norvegese.
Il problema è che la squadra di Cristian Chivu si presenterà in Salento, contro una squadra in salute e reduce da due successi di fila, in discreta emergenza. In attacco, dove mancherà Lautaro Martinez, ma soprattutto a centrocampo: il reparto che, tra il pre e il post Bodo, si è ritrovato quasi decimato nei propri elementi.
Chi gioca dunque in mezzo al campo contro il Lecce? Tra assenti certi, possibili e probabili, la situazione verso la gara di sabato.