Ma chi gioca nel centrocampo dell'Inter contro il Lecce? Barella e Calhanoglu out, la situazione di Zielinski e Frattesi

Al Via del Mare mancheranno certamente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Entrambi erano diffidati alla vigilia del Derby d'Italia contro la Juventus, entrambi sono stati ammoniti, entrambi sono stati squalificati per una giornata.

Non solo: Calhanoglu soffre anche di un problema muscolare, un affaticamento al quadricipite che lo ha costretto a saltare l'andata contro il Bodo/Glimt. E dunque non sarebbe sceso in campo in ogni caso sabato a Lecce.