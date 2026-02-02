Goal.com
Nino Caracciolo

Chi gioca al posto di Saelemaekers in Bologna-Milan? Le opzione per Allegri

Per la prima volta in questa stagione il Milan è costretto a rinunciare a Saelemaekers, sempre titolare fino a questo momento: Allegri ha due opzioni per sostituirlo.

Martedì sera al Dall’Ara di Bologna, ci sarà una prima volta assoluta di cui Max Allegri avrebbe volentieri fatto a meno.

Nella sfida di campionato che chiuderà la ventitreesima giornata, nel Milan non ci sarà Alexis Saelemaekers, uno degli intoccabili del tecnico rossonero che lo considera indispensabile per la sua capacità di dare equilibrio alla squadra.

L’esterno belga, sempre titolare in questa stagione sia in campionato che in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana, non ci sarà a causa di un infortunio. Ma chi giocherà al suo posto contro il Bologna? Tutte le opzioni sul tavolo di Allegri.

  • INFORTUNIO SAELEMAEKERS: QUANDO TORNA

    Saelemaekers non ci sarà contro il Bologna, come ammesso da Allegri in conferenza stampa. L’esterno belga, non al meglio nell’ultima settimana, ha stretto i denti per esserci contro la Roma ma continua a soffrire di un fastidio all’adduttore. Un problema che lo costringerò al forfait nella gara del Dall’Ara. Non si dovrebbe trattare di uno stop lungo: l’obiettivo è di riaverlo per Pisa-Milan, prossimo impegno in campionato dei rossoneri.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI SAELEMAEKERS?

    Max Allegri ha due opzioni per sostituire l’infortunato Saelemaekers: si tratta dell’esterno svizzero Athekame (sempre subentrato in quattro delle ultime cinque partite), che sarebbe per caratteristiche il sostituto naturale del belga, e di Loftus-Cheek.  Al momento il favorito è Athekame, calciatore che ha dimostrato una crescita importante.

  • OPZIONE LOFTUS-CHEEK

    Allegri potrebbe anche decidere di adattare Loftus-Cheek a tutta fascia, un ruolo che l’inglese potrebbe ricoprire per caratteristiche fisiche. L’ex Chelsea contro il Bologna giocherà con ogni probabilità titolare, ma nel ruolo di appoggio alla punta, visto che nell’attacco rossonero sono diversi gli acciaccati. Una duttilità sempre molto apprezzata da Allegri.

  • POSSIBILE ANCHE UN CAMBIO MODULO

    Saelemaekers è il grande equilibratore del Milan di Allegri e non è un caso che il tecnico non abbia mai rinunciato a lui. La sua assenza forzata a Bologna potrebbe anche indurre Allegri a un cambio di modulo, passando a una difesa a 4. Al momento però lo scenario più probabile è che venga confermato il 3-5-2, sistema base di questa stagione.

