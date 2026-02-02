Chi gioca al posto di Saelemaekers in Bologna-Milan? Le opzione per Allegri

Martedì sera al Dall’Ara di Bologna, ci sarà una prima volta assoluta di cui Max Allegri avrebbe volentieri fatto a meno.
Nella sfida di campionato che chiuderà la ventitreesima giornata, nel Milan non ci sarà Alexis Saelemaekers, uno degli intoccabili del tecnico rossonero che lo considera indispensabile per la sua capacità di dare equilibrio alla squadra.
L’esterno belga, sempre titolare in questa stagione sia in campionato che in Coppa Italia che in Supercoppa Italiana, non ci sarà a causa di un infortunio. Ma chi giocherà al suo posto contro il Bologna? Tutte le opzioni sul tavolo di Allegri.