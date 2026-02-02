Chi gioca al posto di Saelemaekers in Bologna-Milan? Le opzione per Allegri

Max Allegri ha due opzioni per sostituire l’infortunato Saelemaekers: si tratta dell’esterno svizzero Athekame (sempre subentrato in quattro delle ultime cinque partite), che sarebbe per caratteristiche il sostituto naturale del belga, e di Loftus-Cheek. Al momento il favorito è Athekame, calciatore che ha dimostrato una crescita importante.