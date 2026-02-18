Goal.com
Alessandro De Felice

Chi gioca al posto di Rrahmani nel Napoli? Infortunio ed emergenza in difesa: le soluzioni per Conte e i sostituti

Lesione di alto grado al bicipite femorale per il centrale kosovaro, Conte perde un pilastro e studia le alternative per le prossime partite di campionato.

Il Napoli perde Amir Rrahmani nel momento più delicato della stagione. Il difensore kosovaro si è fermato nel secondo tempo della sfida contro la Roma, in un’azione che lo ha visto rincorrere Wesley e che è poi costata il rigore agli azzurri, poi trasformato da Malen. 

Gli esami strumentali hanno confermato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un esito che apre un’emergenza difensiva per Antonio Conte e costringe il Napoli a ridisegnare gli equilibri nel reparto arretrato.

  • L’INFORTUNIO DI RRAHMANI

    Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Amir Rrahmani dopo l’infortunio durante la sfida del Maradona contro la Roma

    “In seguito all’infortunio rimediato durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.

  • QUANDO TORNA RRAHMANI

    Amir Rrahmani starà fuori per un periodo che non ancora ben definito che va dai due ai tre mesi, in base a quella che sarà l’evoluzione dell’infortunio muscolare. 

    Secondo le prime stime dello staff medico del Napoli, il rientro è stimato non prima della seconda metà di aprile, con una finestra che potrebbe slittare all’inizio di maggio. 

  • QUALI PARTITE SALTA RRAHMANI

    Rrahmani sarà costretto a saltare diverse gare di campionato in un momento delicato nel campionato del Napoli di Conte e nella corsa ai posti di vertice della classifica.

    Il difensore kosovaro non ci sarà nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, per poi saltare anche con le sfide contro Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Parma, fino agli scontri diretti con Milan e Lazio.

  • CHI SOSTITUISCE RRAHMANI

    In casa Napoli, l’emergenza in difesa risulta concreta. Rrahmani era appena rientrato a Marassi contro il Genoa, ma il nuovo stop lo costringe a fermarsi di nuovo senza il tempo di ritrovare continuità. 

    Per la gara di domenica a Bergamo toccherà a tre uomini da scegliere tra Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera e Juan Jesus, quest’ultimo di ritorno dopo una giornata di squalifica.

  • IL PIANO DI CONTE E IL POSSIBILE CAMBIO MODULO

    Nel 3-4-2-1, Antonio Conte si ritrova con soli tre centrali di ruolo a disposizione - Beukema, Buongiorno e Juan Jesus - più l’adattabile Olivera

    Una coperta corta che rischia di accorciarsi ulteriormente in caso di un nuovo infortunio e che potrebbe spingere l’allenatore a lavorare su soluzioni alternative, anche valutando in allenamento un possibile cambio di modulo per gestire nel modo più razionale possibile l’emergenza difensiva.

