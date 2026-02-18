Chi gioca al posto di Rrahmani nel Napoli? Infortunio ed emergenza in difesa: le soluzioni per Conte e i sostituti

Il Napoli perde Amir Rrahmani nel momento più delicato della stagione. Il difensore kosovaro si è fermato nel secondo tempo della sfida contro la Roma, in un’azione che lo ha visto rincorrere Wesley e che è poi costata il rigore agli azzurri, poi trasformato da Malen.

Gli esami strumentali hanno confermato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un esito che apre un’emergenza difensiva per Antonio Conte e costringe il Napoli a ridisegnare gli equilibri nel reparto arretrato.