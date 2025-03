Chi gioca al posto di Retegui contro la Germania: Kean, Lucca e le soluzioni di Spalletti per l'attacco dell'Italia

L'infortunio del centravanti titolare obbliga il ct a ripensare l'undici titolare in vista delle due partite: come può scendere in campo l'Italia.

Mateo Retegui salta Italia-Germania. Non solo: salterà anche Germania-Italia, ovvero la gara di ritorno in programma domenica a Dortmund, quella che metterà in palio l'accesso alla Final Four della Nations League.

Risentimento muscolare alla coscia destra per il centravanti azzurro, che non ci sarà in nessuna delle due partite: rientro inevitabile a Bergamo, dove il giocatore verrà rivalutato dai medici dell'Atalanta per stabilire in maniera più completa i suoi tempi di recupero.

Un bel problema per Luciano Spalletti, che semplicemente dovrà rinunciare al capocannoniere indiscusso della Serie A: sono 22 le reti messe a segno da Retegui nelle prime 29 giornate di campionato.

Come giocherà dunque l'Italia senza il proprio punto di riferimento offensivo? Chi deciderà di schierare Spalletti al posto di Retegui? Le opzioni a disposizione del commissario tecnico.