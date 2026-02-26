Goal.com
Live
Koopmeiners 2-1GOAL
Lelio Donato

Chi gioca al posto di Locatelli in Roma-Juventus: Koopmeiners, Adzic, Miretti e la scelta di Spalletti a centrocampo

La squalifica di Manuel Locatelli apre una voragine nel centrocampo della Juventus: ma chi gioca contro la Roma al suo posto? Koopmeiners dovrebbe avere l'ennesima occasione.

Dopo le fatiche di Champions League, con annessa delusione per l'eliminazione ai supplementari contro il Galatasaray, la Juventus deve subito tornare con la testa sul campionato.

Anche perché perdere domenica sera nel posticipo contro la Roma significherebbe quasi certamente sprofondare a -7 dal quarto posto, a meno che il Napoli non riesca a battere il Verona.

Spalletti inoltre deve fare i conti con un grosso problema di formazione dato che all'Olimpico non ci sarà Manuel Locatelli, ovvero un titolarissimo dei bianconeri: ma chi giocherà al suo posto?

  • PERCHÈ LOCATELLI NON GIOCA ROMA-JUVENTUS

    Manuel Locatelli non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Roma-Juventus causa squalifica.

    Il capitano bianconero, che era diffidato, è stato ammonito durante la gara persa contro il Como e dunque non giocherà all'Olimpico.

    Locatelli aveva fin qui giocato da titolare tutte le gare di campionato dopo l'arrivo di Spalletti.

    Ed era rimasto in panchina solo in una delle prime ventisei giornate, in occasione del pareggio casalingo contro l'Atalanta quando l'allenatore della Juventus era ancora Tudor.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI LOCATELLI

    Il grande favorito per sostituire Locatelli a centrocampo contro la Roma è Teun Koopmeiners.

    L'olandese, dopo qualche panchina, è tornato a giocare con una certa continuità nelle ultime settimane anche a causa dell'emergenza tra infortuni e squaliiche.

    Le alternative sono rappresentate da Adzic e Miretti ma Spalletti sembra orientato a schierare Koopmeiners dal 1' accanto a Khephren Thuram.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-JUVENTUSAFP

    SEGNALI INCORAGGIANTI

    Come detto sopra Koopmeiners ha nuovamente trovato spazio nelle ultime partite della Juventus.

    Dopo essere stato schierato difensore contro la Lazio, Koopmeiners ha giocato titolare anche contro il Como. Ma i segnali più incoraggianti sono arrivati in Champions League.

    L'olandese, in campo dal 1' sia all'andata che al ritorno, ha segnato una doppietta a Istanbul mentre mercoledì sera ha servito di testa a McKennie l'assist per il momentaneo 3-0.

    Una crescita che fa ben sperare Spalletti in vista del probabile impiego di Koopmeiners in Roma-Juventus.

  • RIENTRA CAMBIASO, DUBBIO BREMER

    Se all'Olimpico non ci sarà sicuramente Manuel Locatelli, causa squalifica, Spalletti spera di riavere Bremer.

    Il brasiliano in realtà è stato convocato già per Juventus-Galatasaray ma non era al top ed è rimasto in panchina per tutta la gara.

    Contro la Roma invece dovrebbe tornare a guidare la difesa bianconera, che resta da capire se verrà schierata a tre oppure a quattro.

    Rispetto alla gara di Champions League si rivedrà anche Cambiaso che dovrebbe riprendere il suo posto sulla fascia sinistra.

