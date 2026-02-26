Chi gioca al posto di Locatelli in Roma-Juventus: Koopmeiners, Adzic, Miretti e la scelta di Spalletti a centrocampo

Manuel Locatelli non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Roma-Juventus causa squalifica.

Il capitano bianconero, che era diffidato, è stato ammonito durante la gara persa contro il Como e dunque non giocherà all'Olimpico.

Locatelli aveva fin qui giocato da titolare tutte le gare di campionato dopo l'arrivo di Spalletti.

Ed era rimasto in panchina solo in una delle prime ventisei giornate, in occasione del pareggio casalingo contro l'Atalanta quando l'allenatore della Juventus era ancora Tudor.