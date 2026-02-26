Chi gioca al posto di Locatelli in Roma-Juventus: Koopmeiners, Adzic, Miretti e la scelta di Spalletti a centrocampo

Dopo le fatiche di Champions League, con annessa delusione per l'eliminazione ai supplementari contro il Galatasaray, la Juventus deve subito tornare con la testa sul campionato.
Anche perché perdere domenica sera nel posticipo contro la Roma significherebbe quasi certamente sprofondare a -7 dal quarto posto, a meno che il Napoli non riesca a battere il Verona.
Spalletti inoltre deve fare i conti con un grosso problema di formazione dato che all'Olimpico non ci sarà Manuel Locatelli, ovvero un titolarissimo dei bianconeri: ma chi giocherà al suo posto?