Chi è Fabio Pisacane e dove ha allenato prima di arrivare al Cagliari: carriera e trofei vinti

Il sostituto di Davide Nicola è un nome inedito tra gli allenatori: chi è il tecnico che guiderà il Cagliari nella prossima stagione.

La scelta è divenuta ufficiale nella tarda mattinata di mercoledì: Fabio Pisacane è stato nominato dal Cagliari nuovo allenatore per la prossima stagione in sostituzione di Davide Nicola, con cui le strade si erano già separate.

Si tratta di una scelta in un primo tempo inattesa e comunque controcorrente. Il motivo è chiaro: Pisacane non ha mai allenato in Serie A, e dunque per lui si tratterà della stagione del debutto assoluto nella massima categoria italiana.

Il Cagliari ha preferito lui a nomi più noti dell'ambiente degli allenatori: si era parlato di Ivan Juric e di Paolo Vanoli in primis, ma il primo è andato all'Atalanta e il secondo è ancora alla ricerca di una nuova opportunità dopo aver lasciato il Torino.

Ma chi è Fabio Pisacane? E dove ha allenato prima di ricevere la grande opportunità di guidare il Cagliari in Serie A?