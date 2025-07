Il Torino, salutato Milinkovic-Savic, risponde sul mercato assicurandosi Zakaria Aboukhlal: tutto sul nuovo acquisto dei granata.

Il mercato, si sa, regala gioie e dolori.

Il Torino, nel giorno in cui ha salutato Vanja Milinkovic-Savic destinazione Napoli, si è subito consolato rispondendo con un colpo di spessore: come fa sapere Sky, infatti, è stata definita la trattativa per Zakaria Aboukhlal.

Chi è il prossimo acquisto dei granata? Da quale squadra arriva? In che ruolo gioca? Quanti anni ha?