Leonardo Gualano

Chi è Youssef En-Nesyri, il centravanti del Fenerbahçe nel mirino di Juventus e Napoli

Youssef En-Nesyri è uno dei giocatori più ambiti di questa sessione di calciomercato: le sue caratteristiche e quel record tolto a Cristiano Ronaldo.

Youssef En-Nesyri si è guadagnato di diritto un posto tra i grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato invernale.

L’attaccante marocchino, infatti, è stato individuato da alcuni club nostrani, Juventus e Napoli su tutti, come un concreto obiettivo di gennaio.

Negli ultimi giorni, in particolare, si è parlato della società bianconera come pronta ad anticipare tutti nella corsa che porta al giocatore del Fenerbahçe, al fine di mettere a disposizione di Luciano Spalletti un elemento che garantisca goal ed anche una buona dose di esperienza.

Ma chi è En-Nesyri e perché interessa tanto ai club nostrani?

  • IN SPAGNA LA SUA ESPLOSIONE

    Nato a Fes, in Marocco, il 1° luglio 1997, Youssef En-Nesyri ha iniziato a muovere giovanissimo i primi passi nel mondo del calcio.

    È cresciuto calcisticamente nell'Académie Mohammed VI, l’importante fucina di talenti voluta dal Re del Marocco in persona, e da lì ha iniziato una rapida scalata che poi lo ha portato ad imporsi ad alti livelli in Spagna.

    Già nel 2015 si è infatti trasferito al Malaga, squadra con la quale inizia la trafila nella Juvenil A, prima di mettersi in mostra con l'Atlético Malagueño, ovvero la seconda squadra, con la quale si mette in evidenza in Tercera División, segnando sei goal in altrettante partite.

    La promozione in prima squadra avviene nel 2016 ma, dopo due stagioni, a seguito della retrocessione del Malaga, passa al Leganes dove, nel febbraio del 2019, segna la sua prima tripletta in una sfida contro il Betis.

    Le sue prestazioni sono tali da spingerlo nel mirino del Siviglia che, nel gennaio del 2020, investe ben 20 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.

    La sua avventura con i Rojiblancos dura quattro stagioni e mezza, scandite da 73 goal in 196 presenze complessive. Dopo un’ultima annata chiusa in doppia cifra in Liga (la seconda in carriera con 16 reti, dopo le 18 siglate al termine di quella 2020-2021), viene acquistato dal Fenerbahçe che gli affida subito le chiavi del suo attacco.

    Alla prima annata a Istanbul segna 30 reti in 52 partite complessive (20 quelle in Super Lig), consacrandosi come uno degli attaccanti più prolifici del calcio turco.

    NELLA STORIA DEL CALCIO MAROCCHINO

    Quello di Youssef En-Nesyri è un nome indissolubilmente legato a quello della Nazionale del Marocco, con la quale ha già totalizzato 92 presenze con 25 goal.

    Ha preso parte infatti ai Mondiali del 2018, venendo inserito in lista al posto dell’infortunato Benoun, ma è stato soprattutto protagonista della splendida cavalcata che nel 2022 ha portato i Leoni dell’Atlante a chiudere al quarto posto i Campionati del Mondo che si sono giocati in Qatar.

    Dopo aver infatti trovato la via della rete nella fase a gironi contro il Canada, ha segnato nei quarti di finale contro il Portogallo lo storico goal che ha consentito al Marocco di approdare, per la prima volta nella sua storia, alle semifinali.

    IL RECORD TOLTO A CRISTIANO RONALDO

    Dotato di un ottimo fisico (è alto circa 190 cm), Youssef En-Nesyri è un attaccante completo e duttile che può giocare in varie posizioni dell’arco offensivo, prediligendo la posizione di centravanti.

    Bravo in area di rigore, è abile sia nel dettare il passaggio che nell’attaccare la profondità ed aprire varchi per i propri compagni, ed ha nel colpo di testa una delle sue armi migliori.

    Proprio in occasione del goal siglato ai Mondiali del 2022 contro il Portogallo, ha stabilito un incredibile record togliendolo a Cristiano Ronaldo: per colpire la palla di testa, è salito fino a quota 2,78 metri da terra.

  • LA STAGIONE DI EN-NESYRI

    Youssef En-Nesyri, che è reduce dal secondo posto ottenuto con il suo Marocco nella recente Coppa d’Africa, in questa stagione ha sin qui totalizzato 25 presenze complessive con il Fenerbahçe.

    In Super Lig ha giocato 15 partite scandite da 7 goal (quattro dei quali nelle prime cinque giornate), venendo utilizzato sia come perno di un tridente offensivo che in un attacco a due.

    Rispetto alla scorsa stagione sta trovando meno spazio, spesso chiuso da Duran e Talisca, così come confermato dalle sei partite di campionato disputate da subentrante.

    In campo europeo ha segnato un goal nei preliminari di Champions League, mentre non ha trovato la via della rete in sei gare di Europa League.

    UN POSSIBILE COLPO LOW COST

    A rendere En-Nesyri particolarmente appetibile non sono solo le sue caratteristiche tecniche, ma anche il fatto che per il Fenerbahçe non è incedibile.

    Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, infatti, il club turco sarebbe pronto a cederlo a gennaio anche in prestito secco, senza dunque ulteriori vincoli o obblighi.

    L’attaccante marocchino potrebbe dunque essere prelevato a fronte di un piccolo esborso, oltre al pagamento del ricco ingaggio (del quale il Fenerbahçe vorrebbe liberarsi) che gli spetta da qui al termine della stagione.

