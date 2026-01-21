Chi è Youssef En-Nesyri, il centravanti del Fenerbahçe nel mirino di Juventus e Napoli

Dotato di un ottimo fisico (è alto circa 190 cm), Youssef En-Nesyri è un attaccante completo e duttile che può giocare in varie posizioni dell’arco offensivo, prediligendo la posizione di centravanti.

Bravo in area di rigore, è abile sia nel dettare il passaggio che nell’attaccare la profondità ed aprire varchi per i propri compagni, ed ha nel colpo di testa una delle sue armi migliori.

Proprio in occasione del goal siglato ai Mondiali del 2022 contro il Portogallo, ha stabilito un incredibile record togliendolo a Cristiano Ronaldo: per colpire la palla di testa, è salito fino a quota 2,78 metri da terra.