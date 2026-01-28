Goal.com
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-LEVERKUSENAFP
Alessandro De Felice

Chi è Xaver Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus: contatti positivi e possibile colpo a parametro zero per l’estate, ruolo e caratteristiche

Il club bianconero accelera per Xaver Schlager: incontro positivo, contratto in scadenza col Lipsia e profilo ideale per il centrocampo del futuro.

La Juventus si muove sul mercato e punta con decisione su Xaver Schlager, centrocampista del RB Lipsia in scadenza di contratto. 

I bianconeri hanno avviato contatti positivi in vista dell’estate. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro in cui i dirigenti di Madama avrebbero ribadito la volontà del club di portare il nazionale austriaco a Torino a parametro zero.

Secondo la stampa tedesca, il giocatore non rinnoverà con il Lipsia, aprendo così alla possibilità di una nuova esperienza all’estero. 

Il profilo del classe 1997, che vanta esperienza internazionale ed è già stato sondato da diverse società, risponde alle esigenze tecniche ed economiche della Juventus, che ora è al lavoro per un’intesa da definire al più presto.

  • INCONTRO JUVENTUS-SCHLAGER

    Secondo quanto riferito da Romano e Moretto, la Juventus ha già registrato un incontro positivo con l’entourage di Schlager, con l’idea di impostare un accordo verbale per la prossima estate. 

    La volontà del club è quella di anticipare la concorrenza definendo l’intesa prima del 30 giugno, data in cui scadrà il contratto del giocatore. 

    Il nazionale austriaco avrebbe comunicato alla dirigenza del Lipsia l’intenzione di non prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

  • CHI È SCHLAGER: CARRIERA E INFORTUNI

    Nato a Vienna il 28 settembre 1997, Schlager muove i primi passi nel settore giovanile del St. Valentin prima di entrare nel vivaio del Salisburgo nel 2009, dove completa tutta la formazione. 

    Dopo l’esperienza al Liefering debutta tra i professionisti, esordendo ufficialmente con il Salisburgo l’11 maggio 2016.  Con il club austriaco conquista quattro campionati e tre Coppe d’Austria prima di trasferirsi in Bundesliga nel 2019, al Wolfsburg

    Nel 2022 approda al Lipsia, firmando un quadriennale che lo rende uno dei perni del centrocampo tedesco.

    Nella sua carriera ha dovuto affrontare due rotture dei legamenti crociati, nel 2021 e nel 2024, oltre a vari problemi alle caviglie tra cui una lesione al legamento sindesmotico nel 2023.

  • DAL WOLFSBURG AL LIPSIA: IL SALTO DEFINITIVO IN BUNDESLIGA

    Il trasferimento al Wolfsburg nel 2019 segna l’ingresso stabile nella massima serie tedesca, dove Schlager si mette in evidenza per continuità e disciplina tattica. 

    Nel 2022 passa al Lipsia, club con cui diventa presto un riferimento grazie a intensità, pressing e capacità di guidare la squadra nel recupero palla.

  • RUOLO, CARATTERISTICHE E STILE DI GIOCO

    Schlager è un centrocampista centrale o mediano con spiccate doti di interdizione, grande resistenza fisica e attenzione nelle letture difensive. 

    La sua duttilità gli permette di muoversi sia in una mediana a due sia in un centrocampo a tre, ruolo in cui garantisce equilibrio e dinamismo. 

    È bravo nel recupero palla, nei passaggi verticali e negli inserimenti offensivi, qualità che lo rendono un profilo molto apprezzato dagli osservatori bianconeri.

  • SCHLAGER FUORI DAL CAMPO

    La Gazzetta dello Sport racconta come Schlager coltivi una forte passione per la filosofia e utilizzi la lettura come strumento di equilibrio personale, ritenendola fondamentale per affrontare al meglio la pressione agonistica. 

    Tra le sue abitudini quotidiane rientra anche il “diario dei 6 minuti”, in cui ogni mattina e sera risponde alle stesse domande, come “Per cosa sono grato?” e “Cosa mi piacerebbe fare oggi?”, accompagnate da un messaggio positivo che fa parte della sua routine.

  • OCCASIONE LOW COST: LE CIFRE

    La Juventus valuta l’arrivo di Schlager anche come operazione economicamente vantaggiosa. 

    Il nazionale austriaco percepisce attualmente circa 4,5 milioni di euro lordi a stagione in Germania e, liberandosi a parametro zero, costituirebbe un investimento sostenibile per la società bianconera. 

    Per completare l’affare servirà l’intesa sulle commissioni e sull’ingaggio, ma le sensazioni restano positive.

  • IL PIANO DELLA JUVENTUS

    L’obiettivo della Juventus è quello di chiudere un accordo nei prossimi mesi, sfruttando la scadenza imminente e la volontà del giocatore di misurarsi con una nuova esperienza all’estero. 

    Il club bianconero vede in Schlager un elemento capace di dare peso specifico al proprio centrocampo, unendo affidabilità tattica, esperienza internazionale e costi contenuti.

0