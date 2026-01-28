Chi è Xaver Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus: contatti positivi e possibile colpo a parametro zero per l’estate, ruolo e caratteristiche

La Gazzetta dello Sport racconta come Schlager coltivi una forte passione per la filosofia e utilizzi la lettura come strumento di equilibrio personale, ritenendola fondamentale per affrontare al meglio la pressione agonistica.

Tra le sue abitudini quotidiane rientra anche il “diario dei 6 minuti”, in cui ogni mattina e sera risponde alle stesse domande, come “Per cosa sono grato?” e “Cosa mi piacerebbe fare oggi?”, accompagnate da un messaggio positivo che fa parte della sua routine.