Chi è Xaver Schlager, l'obiettivo di mercato della Juventus: contatti positivi e possibile colpo a parametro zero per l’estate, ruolo e caratteristiche

La Juventus si muove sul mercato e punta con decisione su Xaver Schlager, centrocampista del RB Lipsia in scadenza di contratto.
I bianconeri hanno avviato contatti positivi in vista dell’estate. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro in cui i dirigenti di Madama avrebbero ribadito la volontà del club di portare il nazionale austriaco a Torino a parametro zero.
Secondo la stampa tedesca, il giocatore non rinnoverà con il Lipsia, aprendo così alla possibilità di una nuova esperienza all’estero.
Il profilo del classe 1997, che vanta esperienza internazionale ed è già stato sondato da diverse società, risponde alle esigenze tecniche ed economiche della Juventus, che ora è al lavoro per un’intesa da definire al più presto.