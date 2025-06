Chi è Wilton Pereira Sampaio, l'arbitro di Monterrey-Inter: le presenze ai Mondiali e i precedenti con le italiane

Il direttore di gara scelto per l'esordio dell'Inter è brasiliano: arbitro FIFA dal 2013, ha partecipato alle ultime due edizioni dei Mondiali.

L'esordio dell'Inter al Mondiale per Club si avvicina sempre più: la squadra di Cristian Chivu, che prenderà in mano le redini nerazzurre proprio negli Stati Uniti, scenderà in campo per la prima volta contro il Monterrey nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18.

A pochi giorni dalla sfida contro i messicani, la FIFA ha annunciato il nome dell'arbitro che avrà il compito di dirigere la partita del Rose Bowl di Pasadena: il fischietto in questione è Wilton Pereira Sampaio, fischietto brasiliano.

Chi è? Tutto sull'arbitro di Monterrey-Inter.