Chi è Tommaso Berti, convocato da Baldini nell'Italia al posto di Venturino: il talento del Cesena sfiderà Lussemburgo e Grecia

Tommaso Berti aveva già coronato un primo sogno: far parte dell'Italia dei grandi. E ora il talento del Cesena, reduce da un'ottima stagione in Serie B, ha realizzato il secondo: rimanere in pianta stabile nel gruppo azzurro.
Il romanista Venturino si è infatti infortunato e "ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club", come annunciato dalla FIGC. Al suo posto è stato trattenuto proprio Berti, che inizialmente avrebbe dovuto allenarsi agli ordini del ct Baldini solo fino a oggi.
Berti, in sostanza, farà parte a tutti gli effetti dello "strano" gruppo azzurro che giocherà le prossime due amichevoli: mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo, domenica 7 contro la Grecia. Senza dunque tornare nell'Under 21.
Ma chi è Tommaso Berti? Tutto sul gioiello che si è appena confermato a Cesena dopo una positiva stagione d'esordio in Serie B.