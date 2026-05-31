Chi è Tommaso Berti, convocato da Baldini nell'Italia al posto di Venturino: il talento del Cesena sfiderà Lussemburgo e Grecia

Berti è originario proprio di Cesena. Ed è entrato a far parte del settore giovanile del club romagnolo quando aveva appena 13 anni, scalando gerarchie e categorie.

L'esordio in prima squadra è arrivato addirittura a 17 anni e mezzo, nel settembre del 2021. Ai tempi il Milan aveva mostrato interesse nei suoi confronti. Proprio il 2021/2022 ha rappresentato la prima stagione in prima squadra di Berti, arrivato a collezionare 24 presenze in Serie C.

A un certo punto, però, sembrava che la sua carriera dovesse esplodere altrove: a Firenze. Ovvero alla Fiorentina, che nell'estate del 2022 lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto per inserirlo in Primavera. Un acquisto a titolo definitivo, però, non si è mai concretizzato. E così Tommaso è tornato a Cesena.

Una sliding door che ha dato i propri frutti, se è vero che Berti col Cavalluccio ha vissuto un'annata memorabile: quella della promozione dalla C alla B del 2023/2024, con 6 goal e 8 assist in 36 presenze. Numeri non completamente ripetuti nella prima stagione in B (29 presenze, 2 goal, 3 assist), annata comunque positiva dal punto di vista individuale.

Nell'ottobre del 2025 Berti ha ricevuto il premio del rinnovo di contratto da parte del Cesena: l'attuale vincolo scade nel giugno del 2028, tra due anni. Nel comunicato ufficiale con l'annuncio, la società romagnola si è detta "orgogliosa di questo lungo percorso fatto insieme".