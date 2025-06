Chi è Thomas Frank, il nuovo manager del Tottenham: dal "metodo Moneyball" al miracolo Brentford

Gli Spurs, campioni dell'Europa League, hanno scelto il danese per la sostituzione di Postecoglou: un personaggio particolare del calcio inglese.

Vincere e cambiare. Non tutti hanno il coraggio di farlo, ma al Tottenham, evidentemente, la decisione di separarsi da Ange Postecoglou era già stata presa ben prima del trionfo in Europa League. E ora c'è pure il nome del sostituto: Thomas Frank.

Il cinquantunenne manager danese è pronto a diventare la nuova guida tecnica degli Spurs, che hanno trovato un accordo per strapparlo al Brentford, la sua attuale squadra: nelle casse dei Bees pioveranno 10 milioni di sterline come compensazione.

Al Tottenham, insomma, sta per nascere una nuova era. In tutti i sensi. Specialmente pensando a quel che il personaggio in questione - Frank, appunto - ha rappresentato per il calcio inglese e pure europeo da quando è finito sotto la luce dei riflettori.