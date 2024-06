Possibile colpo in prospettiva per l'Inter, che tratta l'acquisto dell'americano Tessmann dal Venezia. Ma arriverebbe tra un anno.

L'Inter americana compra...un americano. Nel mirino dei nerazzurri sarebbe finito Tanner Tessmann.

Nell'ultima stagione al Venezia, in Serie B, Tessmann sarebbe un colpo in prospettiva per l'Inter.

La trattativa sarebbe ben avviata con i nerazzurri che potrebbero girare ai lagunari un paio di contropartite tecniche.