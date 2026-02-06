Chi è il telecronista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi? La scelta Rai ed Eurosport

In molti si sono chiesti perchè la cerimonia d'apertura sulla Rai non abbia avuto il commento di Franco Bragagna. Lo storico telecronista è infatti passato a Sky, con l'annuncio arrivato direttamente nella giornata precedente all'evento di San Siro e Cortina.

Bragagna sarà uno dei punti di riferimento negli studi di Sky per commentare le giornate delle Olimpiadi invernali.

Tra gli opinionisti Sky anche Marta Bassino, che non è presente alle Olimpiadi causa infortunio, ma anche Giorgio Rocca e non solo.