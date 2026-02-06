Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Cerimonia OlimpiadiGetty Images
Francesco Schirru

Chi è il telecronista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi? La scelta Rai ed Eurosport

Pubblicità

  • IL TELECRONISTA RAI DELLA CERIMONIA

    A commentare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi c'è Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport.

    Al suo fianco durante l'evento di Milano-Cortina lo scrittore Fabio Genovesi, noto per il suo celebrato racconto sul ciclismo, e la campionessa olimpica Stefania Belmondo.

    Petrecca ha sostituito Auro Bulbarelli, inizialmente previsto come telecronista della cerimonia: il vicedirettore delegato di Rai Sport è stato escluso dopo la cosiddetta 'gaffe Mattarella'.

    Bulbarelli aveva parlato pubblicamente di una presunta "sorpresa clamorosa" legata alla partecipazione di Mattarella: l'anticipazione non concordata ha portato alla smentita da parte del CONI, la rabbia del Quirinale e al cambio di telecronista. Mattarella, alla fine, è comunque presente alla cerimonia.

    • Pubblicità

  • IL TELECRONISTA EUROSPORT DELLA CERIMONIA

    A commentare la cerimonia d'apertura su Eurosport, dunque via Sky, NOW, Prime Video, Dazn e Discovery ci sono invece Luca Gregorio, nota voce del ciclismo, l'esperto di discipline invernali Massimiliano Ambesi e infine Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BRAGAGNA DALLA RAI A SKY

    In molti si sono chiesti perchè la cerimonia d'apertura sulla Rai non abbia avuto il commento di Franco Bragagna. Lo storico telecronista è infatti passato a Sky, con l'annuncio arrivato direttamente nella giornata precedente all'evento di San Siro e Cortina.

    Bragagna sarà uno dei punti di riferimento negli studi di Sky per commentare le giornate delle Olimpiadi invernali.

    Tra gli opinionisti Sky anche Marta Bassino, che non è presente alle Olimpiadi causa infortunio, ma anche Giorgio Rocca e non solo.

  • DOVE VEDERE LE OLIMPIADI INVERNALI IN TV

    • Rai
    • Raiplay
    • Eurosport
    • Discovery+
    • HBO Max (canale Eurosport)
    • Sky (canale Eurosport)
    • Sky Go (canale Eurosport)
    • NOW (canale Eurosport)
    • Dazn (canale Eurosport)
    • Prime Video (canale Eurosport)
    • Timvision  (canale Eurosport)
  • Pubblicità
    Pubblicità
0