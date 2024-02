Chi è Swiderski, il nuovo attaccante del Verona pronto a prendersi il posto da titolare

Il Verona ha portato a sorpresa in gialloblù Swiderski, attaccante polacco che fa parte della rappresentativa. Con cui ha segnato dieci reti.

Tra i vari acquisti in attacco operati dal Verona nel calciomercato invernale c'è anche Karol Świderski, a sorpresa arrivato nell'ultimo giorno di mercato disponibile. Polacco che ha avuto modo di arrivare in doppia cifra con la maglia della rappresentativa di Varsavia, giunge in gialloblù come possibile nuovo titolare di Baroni.

Duttile e capace di giocare non solo come punta, Swiderski ha però dimostrato di saper vedere la porta con regolarità e le diverse cessioni in attacco in quel di Verona dovrebbero renderlo il nuovo centravanti con cui i gialloblù giocheranno gli ultimi quattro mesi di campionato.

Ma chi è Swiderski e da dove arriva?