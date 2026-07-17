Chi è Slavko Vincic, l'arbitro della finale dei Mondiali Spagna-Argentina

Con un video diventato già virale, la FIFA ha ufficializzato l'arbitro della finale dei Mondiali 2026: Spagna-Argentina sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, che non è riuscito a trattenere l'emozione dopo l'annuncio di Collina davanti a tutti gli altri arbitri selezionati per il torneo.
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