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Chi è Slavko Vincic, l'arbitro della finale dei Mondiali Spagna-Argentina

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Spagna vs Argentina
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Sarà Slavko Vincic ad arbitrare la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York: 46 anni, sloveno, aveva arbitrato nel 2024 la finale della Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

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Con un video diventato già virale, la FIFA ha ufficializzato l'arbitro della finale dei Mondiali 2026: Spagna-Argentina sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, che non è riuscito a trattenere l'emozione dopo l'annuncio di Collina davanti a tutti gli altri arbitri selezionati per il torneo.



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  • CHI È SLAVKO VINCIC

    Nato a Maribor il 25 Novembre 1979, Vincic ha iniziato la sua carriera da arbitro nel 2007 ed è diventato internazionale nel 2010. Il suo primo grande torneo per nazioni sono stati gli Europei del 2021, in cui ha diretto tre partite, tra cui Belgio-Italia. Il 13 maggio 2024 Vincic ha arbitrato la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

    Ai Mondiali 2026 ha diretto tre partite prima della finale: Brasile-Marocco e Giordania-Algeria nella fase a gironi e il sedicesimo di finale tra Messico e Ecuador.


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  • L'ARRESTO NEL 2020

    Nella sua biografia c'è anche un episodio di cronaca controverso: il 28 maggio 2020, nel corso di un'indagine sulla prostituzione, Vincic venne arrestato dalla polizia slovena in un casolare in Bosnia insieme ad altri 9 uomini e 25 donne. Ma l'arbitro sloveno è stato poi prontamente rilasciato ed è risultato estraneo ai fatti contestati.

    "Ho accettato un invito a pranzo, è stato l'errore più grande della mia vita e me ne pento - la versione di Vincic - Ero seduto con la mia compagna, quando all'improvviso è arrivata la polizia. Ero in quella villa per pura casualità. Ho una mia azienda ed ero in Bosnia per una riunione di lavoro. Non ho nulla a che fare con le persone che sono state fermate e arrestate".

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  • I PRECEDENTI CON SPAGNA E ARGENTINA

    Vincic ha arbitrato la Spagna in cinque occasioni, l'ultima nella semifinale degli Europei 2024 contro la Francia, gara vinta dalle Furie Rosse per 2-1. Il bilancio recita 3 vittorie e 2 pareggi, ma nelle tre partite dirette dall'arrivo in panchina di de la Fuente la Spagna non ha mai perso con lo sloveno.

    Non altrettanto positivo il ricordo dell'Argentina, che ha incrociato Vincic soltanto in occasione della sconfitta per 2-1 contro l'Arabia Saudita nella prima giornata dei Mondiali 2022, gara in cui concesse tuttavia un calcio di rigore (dopo segnalazione da parte del VAR) a favore dell'Albiceleste, trasformato poi da Messi.

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  • GUARDALINE E QUARTO UOMO DELLA FINALE

    A completare la squadra arbitrale per la finale ci saranno gli sloveni Klancnik e Kovacic come guardalinee, mentre il quarto ufficiale sarà il giordano Makhadmeh.

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