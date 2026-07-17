Chi è Slavko Vincic, l'arbitro della finale dei Mondiali Spagna-Argentina

Nato a Maribor il 25 Novembre 1979, Vincic ha iniziato la sua carriera da arbitro nel 2007 ed è diventato internazionale nel 2010. Il suo primo grande torneo per nazioni sono stati gli Europei del 2021, in cui ha diretto tre partite, tra cui Belgio-Italia. Il 13 maggio 2024 Vincic ha arbitrato la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

Ai Mondiali 2026 ha diretto tre partite prima della finale: Brasile-Marocco e Giordania-Algeria nella fase a gironi e il sedicesimo di finale tra Messico e Ecuador.



