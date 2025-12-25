Pubblicità
AFC Bournemouth v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Gabriele Conflitti

Chi è Senesi, il centrale difensivo cercato dalla Juventus

Il difensore argentino ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è entrato nel mirino dei bianconeri. Su di lui la concorrenza del Barcellona.

Il 2025 finirà tra pochi giorni, ma già le squadre di mezza Europa sono a lavoro per avere rinforzi non solo nel mese immediatamente successivo al Capodanno.

Diversi club guardano già alla sessione di mercato estiva, quella più lunga e dove vengono registrati molti più movimenti. Tra questi c'è anche la Juventus, che sta valutando il da farsi.

Vediamo qual è l'ultimo nome entrato sulla lista dei desideri del club bianconero, che da pochissimi giorni ha ufficializzato l'arrivo di Ottolini come direttore sportivo.

  • JUVE: OCCHI SU SENESI

    Come riferisce Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, la Juventus si sarebbe interessata a Marcos Senesi, difensore attualmente in forza al Bournemouth.

  • CHI È SENESI

    Difensore argentino classe 1997, Senesi ha origini italiane. Per questo motivo nel 2022 è stato al centro dell'attenzione per la proposta di convocazione con la nostra nazionale recapitatagli dall'ex CT Roberto Mancini ma prontamente rifiutata dal difensore, che ha poi scelto l'Argentina.

    Il centrale ha mosso i suoi primi passi nel San Lorenzo, prima di trasferirsi in Europa nel 2019 grazie al Feyenoord. Qui ha trascorso 3 anni, mettendosi in luce come un difensore di ottimo livello, con un rendimento che gli è valso l'interessamento del Bournemouth.

  • LA SITUAZIONE

    Il contratto del calciatore argentino è in scadenza nel giugno del 2026 e tra pochi giorni, stando alle regole vigenti, può firmare un pre-accordo da svincolato con un altro club.

  • CONCORRENZA

    La Juventus non è però la sola squadra interessata a Senesi. Come fa sapere proprio Fabrizio Romano, tra i club che stanno raccogliendo informazioni sulla sua situazione c'è anche il Barcellona.

