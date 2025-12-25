Chi è Senesi, il centrale difensivo cercato dalla Juventus

Difensore argentino classe 1997, Senesi ha origini italiane. Per questo motivo nel 2022 è stato al centro dell'attenzione per la proposta di convocazione con la nostra nazionale recapitatagli dall'ex CT Roberto Mancini ma prontamente rifiutata dal difensore, che ha poi scelto l'Argentina.

Il centrale ha mosso i suoi primi passi nel San Lorenzo, prima di trasferirsi in Europa nel 2019 grazie al Feyenoord. Qui ha trascorso 3 anni, mettendosi in luce come un difensore di ottimo livello, con un rendimento che gli è valso l'interessamento del Bournemouth.