Chi è Sayf, il 26enne all'esordio a Sanremo 2026: canzoni e testo di 'Tu mi piaci tanto'"
ORIGINI E CARRIERA
Adam Sayf Viacava è nato a Genova nel 1999, 26enne che partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta. In gara con il brano 'Tu mi piaci tanto', è uno dei cantanti in gara meno conosciuto dal grande pubblico.
Italo-tunisino, è praticamente di casa a Sanremo: è cresciuto infatti a Santa Margherita Ligure, poco distante dal luogo della kermesse canora.
Sayf ha fin qui pubblicato tre album: 'Everyday Struggle' nel 2020, 'Se Dio vuole' nel 2025 e sempre lo scorso anno 'Tribal Gauze'.
Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono Artie 5ive e Guè.
CANZONI E SPOTIFY
Sayf conta circa un milione di ascolti mensili su Spotify, con il numero destinato a crescere durante e dopo Sanremo 2026.
La canzone più nota in cui è presente è 'Sto bene al mare' di Marco Mengoni, in cui collabora anche Rrkomi. Tra i brani maggiormente ascoltati anche 'Chanelina soubrette', e 'Una cotta per te'.
Sayf unisce street rap e cantautorato, ma nei suoi brani si possono trovare anche influenze hip-hop e reggae.
IL TESTO DI 'TU MI PIACI TANTO'
Tu, figlio di un muratore
L’Emilia che si allaga
E la Liguria pure
E intanto che si ride
E che si fa l’amore
Le tue tasse vanno spese
In un hotel a ore
Io,
Amando a modo mio
Ho sbagliato tante cose
E tante mode non le seguo
Io,
Amando a modo mio
Avrei voluto darti
Meno cuore, amore mio
E allora
Corri contro il tempo
Che il denaro non ti aspetta
E cosa vuoi che sia la fretta
Su una macchina che scheggia
E non mi vedrai alla finestra
A farti una serenata
Perché il mondo non si ferma
Ma non ho fiato più
Rallenta
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro
L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo
Il cielo è azzurro, e il pomeriggio
Se ci armate, noi non partiamo
E come ha detto un imprenditore
“L’Italia è il paese che amo”
Amore, amore mio
Che paura di venir capito
In questa fase di tirocinio
Tenco è morto qui vicino
Non temere, amore mio
Farò meglio per nostro figlio
Schiaccerò quelli degli altri
Così giocherà da solo
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
Ho fatto una canzonetta
È un fiore su una camionetta
E le botte delle piazze
Le dimentichiamo
Ho fatto una canzonetta
Spero che non vi spaventi
Che possiamo ripartire
Tutti a mano, a mano
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
