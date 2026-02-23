Goal.com
Chi è Sayf, il 26enne all'esordio a Sanremo 2026: canzoni e testo di 'Tu mi piaci tanto'"

Classe 1999, il cantante ligure è uno degli esordienti di Sanremo, tra i meno conosciuti dal grande pubblico.

  • ORIGINI E CARRIERA

    Adam Sayf Viacava è nato a Genova nel 1999, 26enne che partecipa al Festival di Sanremo per la prima volta. In gara con il brano 'Tu mi piaci tanto', è uno dei cantanti in gara meno conosciuto dal grande pubblico.

    Italo-tunisino, è praticamente di casa a Sanremo: è cresciuto infatti a Santa Margherita Ligure, poco distante dal luogo della kermesse canora. 

    Sayf ha fin qui pubblicato tre album: 'Everyday Struggle' nel 2020, 'Se Dio vuole' nel 2025 e sempre lo scorso anno 'Tribal Gauze'.

    Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono Artie 5ive e Guè.

  • CANZONI E SPOTIFY

    Sayf conta circa un milione di ascolti mensili su Spotify, con il numero destinato a crescere durante e dopo Sanremo 2026.

    La canzone più nota in cui è presente è 'Sto bene al mare' di Marco Mengoni, in cui collabora anche Rrkomi. Tra i brani maggiormente ascoltati anche 'Chanelina soubrette', e 'Una cotta per te'.

    Sayf unisce street rap e cantautorato, ma nei suoi brani si possono trovare anche influenze hip-hop e reggae.

  • IL TESTO DI 'TU MI PIACI TANTO'

    Tu, figlio di un muratore
    L’Emilia che si allaga
    E la Liguria pure
    E intanto che si ride
    E che si fa l’amore
    Le tue tasse vanno spese
    In un hotel a ore
    Io,
    Amando a modo mio
    Ho sbagliato tante cose
    E tante mode non le seguo
    Io,
    Amando a modo mio
    Avrei voluto darti
    Meno cuore, amore mio
    E allora
    Corri contro il tempo
    Che il denaro non ti aspetta
    E cosa vuoi che sia la fretta
    Su una macchina che scheggia
    E non mi vedrai alla finestra
    A farti una serenata
    Perché il mondo non si ferma
    Ma non ho fiato più
    Rallenta
    Quando si spegne la luce
    Tu, con chi rimani?
    Ti senti a posto
    Col tuo vino rosso
    Il nome su un bossolo?
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci tanto
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci tanto
    Noi siamo tutti uguali
    Al bar e a lavorare
    Figli di nostra madre
    Vogliamo solo amare
    E in questa avidità
    E in questo dimostrare
    Tu mi piaci tanto
    L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro
    L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo
    Il cielo è azzurro, e il pomeriggio
    Se ci armate, noi non partiamo
    E come ha detto un imprenditore
    “L’Italia è il paese che amo”
    Amore, amore mio
    Che paura di venir capito
    In questa fase di tirocinio
    Tenco è morto qui vicino
    Non temere, amore mio
    Farò meglio per nostro figlio
    Schiaccerò quelli degli altri
    Così giocherà da solo
    Quando si spegne la luce
    Tu, con chi rimani?
    Ti senti a posto
    Col tuo vino rosso
    Il nome su un bossolo?
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci tanto
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci tanto
    Noi siamo tutti uguali
    Al bar e a lavorare
    Figli di nostra madre
    Vogliamo solo amare
    E in questa avidità
    E in questo dimostrare
    Tu mi piaci tanto
    Ho fatto una canzonetta
    È un fiore su una camionetta
    E le botte delle piazze
    Le dimentichiamo
    Ho fatto una canzonetta
    Spero che non vi spaventi
    Che possiamo ripartire
    Tutti a mano, a mano
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci tanto
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci
    Tu mi piaci tanto
    Noi siamo tutti uguali
    Al bar e a lavorare
    Figli di nostra madre
    Vogliamo solo amare
    E in questa avidità
    E in questo dimostrare
    Tu mi piaci tanto

