Chi è Saud Abdulhamid, il rinforzo della Roma che arriva dall'Arabia Saudita: carriera, numeri e ruolo

La Roma ha chiuso per l'arrivo di Saud Abdulhamid dall'Al-Hilal: ecco il profilo del giocatore che gioca con Neymar e Milinkovic Savic.

La Roma è senza dubbio uno dei club che si sta muovendo di più sul mercato e l'ultimo rinforzo per la corsia di destra è Saud Abdulhamid dell'Al-Hilal.

Il giocatore, che ha compiuto da poco 25 anni, è ufficialmente giallorosso: per strapparlo agli arabi, la Roma hanno versato per il cartellino 2.5 milioni di euro più bonus, per un'operazione totale da 3 milioni.

Un colpo a sorpresa per la squadra di Daniele De Rossi che comunque era alla ricerca da tempo di un rinforzo sulla fascia destra.

Vediamo meglio chi è Abdulhamid: la sua carriera, i numeri dell'ultima stagione e i tanti campioni con cui ha giocato negli ultimi mesi.