Chi è Samuele Inacio, stella dell'Italia Under 17 ai Mondiali: figlio d'arte, ha partecipato al Mondiale per Club

Inacio è nato a Bergamo nel 2008, ma tradisce evidenti origini brasiliane. Perché brasiliano è il padre, un volto particolarmente noto della Serie A e in generale del calcio italiano: Inacio Piá, che oggi ha 43 anni e fa il procuratore, ma che nel corso della propria carriera da calciatore professionista ha indossato quasi solo maglie nostrane.

Portato giovanissimo in Italia dall'Atalanta, Piá ha mosso i primi passi proprio a Bergamo: prima nelle giovanili e poi in prima squadra, con tanto di esordio in A nel 2001. Lo ricordano con particolare piacere anche i tifosi del Napoli, visto che anche lui ha contribuito all'uscita dall'inferno della Serie C e della Serie B, dal 2005 al 2007, facendo parte della rosa della doppia promozione sotto la guida di Edy Reja.

E poi Treviso, Catania, Ascoli, Torino, Lecce e chi più ne ha più ne metta. Fino a ottenere la cittadinanza italiana. Per questo il figlio Inacio veste la casacca azzurra dell'Under 17, di cui è il principale punto di riferimento.