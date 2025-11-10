Chi è Samuele Inacio, stella dell'Italia Under 17 ai Mondiali: figlio d'arte, ha partecipato al Mondiale per Club

Maglia numero 10 sulle spalle, un nome esotico che qualche ricordo alla mente lo riporta. Un presente da stellina, un futuro da potenziale stella. E un Mondiale Under 17 che Samuele Inacio sta giocando come se fosse nel giardino di casa sua.
Inacio è il giocatore copertina dell'Italia di Massimiliano Favo, che fin qui ha fatto tre su tre in Qatar: battuti in sequenza i padroni di casa del Qatar, la Bolivia e infine il Sudafrica, domenica sera, con un 3-1 che ha permesso agli azzurrini di chiudere il girone al primo posto in attesa dei sedicesimi di finale.
Il comune denominatore delle tre vittorie? Inacio è andato a segno in tutte le partite. Proprio lui ha vinto la resistenza del Qatar padrone di casa all'esordio, prima di fare il bis contro la Bolivia e trovare una doppietta contro il Sudafrica. L'attuale capocannoniere del Mondiale, anche se in coabitazione con un paio di giovani colleghi, è proprio lui: quattro reti in tre partite.
Il problema, per il calcio italiano, è principalmente uno: Inacio non gioca nel nostro paese. Il che, in un campionato costantemente imbottito di calciatori stranieri, rappresenta l'ennesimo paradosso del movimento.