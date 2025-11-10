Pubblicità
Samuele Inacio ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Samuele Inacio, stella dell'Italia Under 17 ai Mondiali: figlio d'arte, ha partecipato al Mondiale per Club

Il diciassettenne attaccante degli azzurrini ha segnato in tutte le partite del girone, con tanto di doppietta al Sudafrica. E ora vuole arrivare in alto anche con il Borussia Dortmund.

Maglia numero 10 sulle spalle, un nome esotico che qualche ricordo alla mente lo riporta. Un presente da stellina, un futuro da potenziale stella. E un Mondiale Under 17 che Samuele Inacio sta giocando come se fosse nel giardino di casa sua.

Inacio è il giocatore copertina dell'Italia di Massimiliano Favo, che fin qui ha fatto tre su tre in Qatar: battuti in sequenza i padroni di casa del Qatar, la Bolivia e infine il Sudafrica, domenica sera, con un 3-1 che ha permesso agli azzurrini di chiudere il girone al primo posto in attesa dei sedicesimi di finale.

Il comune denominatore delle tre vittorie? Inacio è andato a segno in tutte le partite. Proprio lui ha vinto la resistenza del Qatar padrone di casa all'esordio, prima di fare il bis contro la Bolivia e trovare una doppietta contro il Sudafrica. L'attuale capocannoniere del Mondiale, anche se in coabitazione con un paio di giovani colleghi, è proprio lui: quattro reti in tre partite.

Il problema, per il calcio italiano, è principalmente uno: Inacio non gioca nel nostro paese. Il che, in un campionato costantemente imbottito di calciatori stranieri, rappresenta l'ennesimo paradosso del movimento.

  • Inacio Pia NapoliGetty Images

    FIGLIO DI PIÀ

    Inacio è nato a Bergamo nel 2008, ma tradisce evidenti origini brasiliane. Perché brasiliano è il padre, un volto particolarmente noto della Serie A e in generale del calcio italiano: Inacio Piá, che oggi ha 43 anni e fa il procuratore, ma che nel corso della propria carriera da calciatore professionista ha indossato quasi solo maglie nostrane.

    Portato giovanissimo in Italia dall'Atalanta, Piá ha mosso i primi passi proprio a Bergamo: prima nelle giovanili e poi in prima squadra, con tanto di esordio in A nel 2001. Lo ricordano con particolare piacere anche i tifosi del Napoli, visto che anche lui ha contribuito all'uscita dall'inferno della Serie C e della Serie B, dal 2005 al 2007, facendo parte della rosa della doppia promozione sotto la guida di Edy Reja.

    E poi Treviso, Catania, Ascoli, Torino, Lecce e chi più ne ha più ne metta. Fino a ottenere la cittadinanza italiana. Per questo il figlio Inacio veste la casacca azzurra dell'Under 17, di cui è il principale punto di riferimento.

  • DALL'ATALANTA AL BORUSSIA DORTMUND

    Inacio ha seguito sin da subito le orme del padre: anche lui è stato inserito dall'Atalanta nel proprio settore giovanile. Solo che, a differenza di Piá, la Dea l'ha lasciata immediatamente e prima di poter assaporare l'aria della prima squadra: a prelevarlo nell'estate del 2024 è stato il Borussia Dortmund. Un trasferimento oggi fa rumore, ma che ha avuto un suo perché.

    “Samu è stato 10 anni a Zingonia con l’Atalanta, è arrivato che aveva 6 anni, è stato uno dei primi della sua annata ad arrivare in squadra - ha spiegato Piá in un'intervista di maggio al sito di Gianluca Di Marzio - Come papà ma anche ex giocatore ringrazio il club per come l’ha trattato, per come è cresciuto e per tutto quello che gli ha trasmesso. Arrivato a un certo punto voleva fare un’esperienza all’estero vedendo anche quale era stato il mio percorso da giovane. Lui era affascinato dal provare a cambiare“.

    "Abbiamo speso tanto tempo nel valutare la scelta giusta, il Borussia ha sempre valorizzato tutto il settore giovanile e in Italia difficilmente valorizzano i giovani rispetto a fuori - ha detto qualche tempo fa Samuele a Cronache di Spogliatoio, motivando la scelta di abbandonare l'Italia - Mi ha colpito il Bayern Monaco per la sua storia quando siamo andati lì, però il Dortmund ci ha fatto vedere tutti i giocatori che hanno preso da fuori, e sono arrivati quasi tutti, rispetto alle altre squadre".

    “Ci sono state situazioni di grandi società che si sono fatte avanti come il Bayern Monaco, Manchester City, l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund - ha raccontato ancora Piá - Con l’Atalanta abbiamo parlato tantissimo però lui aveva questa voglia di cambiare e noi come genitori abbiamo appoggiato la sua decisione. Lui è felicissimo a Dortmund, ormai è passato già un anno, si è trovato benissimo. Nella scelta ha giocato un ruolo fondamentale il progetto tecnico, la chiarezza e il modo in cui il club lo vuole preparare per quello che sarà il calcio dei grandi dove ci saranno poi tante pressioni“.

  • PORTATO AL MONDIALE PER CLUB

    Inacio è di base un trequartista, il classico numero 10. Come il 10 è il numero scelto anche per l'avventura in Qatar con l'Under 17 azzurra. Il ct Favo lo schiera tra centrocampo e attacco, ed è lì che il figlio d'arte - che in carriera ha però giocato anche da esterno offensivo e da punta - si posiziona anche nell'Under 19 del Borussia Dortmund.

    Il suo bilancio stagionale con i tedeschi parla di 7 reti e 2 assist in 14 presenze tra tutte le competizioni: campionato, Coppa di Germania giovanile e Youth League. Competizione, quest'ultima, in cui Inacio sta facendo benissimo: una rete e 2 assist in 3 presenze, di cui uno e uno nel 3-2 esterno che i tedeschi hanno conquistato in casa della Juventus, a settembre, nella partita d'esordio della fase a gironi.

    Non solo: assieme a un altro gioiello azzurro come Filippo Mané, in estate anche Inacio è stato portato dal Borussia Dortmund negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Alla fine nessuno dei due è sceso in campo.

  • Samuele Inacio ItaliaGetty Images

    DALL'EUROPEO AL MONDIALE

    Per quanto riguarda il rapporto con l'Italia, è prolifico non da oggi: da parecchio tempo. Proprio Inacio era l'elemento principale dell'Under 17 che pochi mesi fa, a maggio, sognava concretamente il secondo titolo europeo consecutivo dopo quello del 2024 targato Francesco Camarda, salvo arrendersi in semifinale ai rigori al Portogallo.

    Inacio c'era anche allora. E ha dominato quel torneo, non solo entrando nella Top 11 finale ma soprattutto chiudendo in testa alla classifica dei marcatori con 5 reti collezionate in 4 presenze: nessun italiano, nemmeno Camarda, ci era mai riuscito prima di lui.

    Qualche mese più tardi, Inacio ha quasi eguagliato quel bottino realizzativo: è già a 4 in 3 partite. E ora spera di trascinare l'Italia a quel titolo mondiale che, a livello di Under 17, rappresenterebbe un inedito totale.

  • MA OCCHIO AL BRASILE

    Se il presente si chiama Italia, il futuro non è poi così scontato. Nel senso che le origini di Inacio - o meglio, del padre - sono lì, sotto gli occhi di tutti. Tanto che sullo sfondo ha cominciato a stagliarsi una minaccia chiamata Brasile.

    Emissari della Seleção Under 17 si sono recati in Europa nelle scorse settimane per assistere a un paio di partite dell'Under 19 del Borussia Dortmund. Nel mirino c'era proprio lui, Inacio. Che ora potrebbe essere costretto a scegliere tra la maglia azzurra dell'Italia e quella verdeoro del Brasile. Anche se prima c'è un Mondiale di categoria da provare a conquistare.