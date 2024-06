Chi è Samu Omorodion, l'attaccante accostato a Inter, Napoli e Roma: in carriera ha segnato appena 9 volte

La A lo osserva, il Chelsea si è visto rifiutare 40 milioni: pregi e difetti di Samu Omorodion, il baby dell'Atletico Madrid di rientro dall'Alaves.

Il Napoli è stato accostato a lui. Alla lista delle possibili pretendenti si è aggiunta la Roma. E ora anche l'Inter pare aver messo gli occhi su Samu Omorodion.

Il nome completo è Samuel Omorodion Aghehowa. L'età, molto verde: appena 20 anni. La nazionalità spagnola, anche se nome e cognome suggeriscono evidenti origini nigeriane. Mentre la squadra di appartenenza è l'Atletico Madrid, nonostante Samu nella scorsa stagione abbia militato in prestito nell'Alaves.

Il Chelsea, che spera di cedere Romelu Lukaku e ha bisogno di un nuovo centravanti, si è già visto rifiutare 40 milioni di euro dall'Atletico Madrid per avere Omorodion. Ma, come detto, alla finestra c'è anche l'Italia: il Napoli per il dopo Osimhen, la Roma, l'Inter (a cui sarebbe stato proposto).

Ma chi è Omorodion? E perché piace a tutti nonostante nella propria carriera da professionista abbia segnato appena nove volte?