Chi è Salah-Eddine, il prossimo rinforzo della Roma: arriva dal Twente, ruolo e carriera dell'olandese

La Roma a un passo dal giocatore di proprietà del Twente: alla scoperta di Salah-Eddine, cresciuto nelle giovanili dell'Ajax.

Ultime ore di mercato movimentate per la Roma che è protagonista nel finale della sessione di gennaio. I giallorossi non si fermano infatti a Victor Nelsson, che arriva dal Galatasaray.

La Roma cerca un altro rinforzo in difesa e il profilo individuato per l'ultimo acquisto è Anass Salah-Eddine, terzino di proprietà del Twente, che è a un passo dal vestire la maglia giallorossa.

Per la squadra di Ranieri non sarebbe il primo acquisto dal campionato olandese visto che nei giorni scorsi è stato ufficializzato Devyne Rensch. Ecco chi è Salah-Eddine, la nuova idea per la Roma.