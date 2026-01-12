Chi è Sadik Fofana, nuovo acquisto del Lecce: ruolo, caratteristiche, titolare o no con Di Francesco

Dopo Omri Gandelman, ufficializzato qualche giorno fa, ecco il secondo volto nuovo invernale nella rosa del Lecce: nella rosa salentina arriva Sadik Fofana, ennesimo elemento poco conosciuto pescato all'estero da Pantaleo Corvino.
Fofana è arrivato in Italia nel primo pomeriggio di lunedì dopo l'accordo raggiunto tra il Lecce e gli austriaci del Grazer AK, con tanto di ufficializzazione da parte dei salentini.
"L’U.S. Lecce - si legge nel comunicato di sabato - comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche".
Chi è Fofana, nuovo acquisto del Lecce? Sarà titolare nella rosa di Eusebio Di Francesco? Il ruolo, le caratteristiche del calciatore e le sue prospettive in Italia.