Sadik FofanaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Sadik Fofana, nuovo acquisto del Lecce: ruolo, caratteristiche, titolare o no con Di Francesco

Il secondo volto nuovo invernale al Lecce dopo Gandelman è Sadik Fofana: tutto sul nazionale togolese passato anche per il Bayer Leverkusen e le sue prospettive nella rosa salentina.

Dopo Omri Gandelman, ufficializzato qualche giorno fa, ecco il secondo volto nuovo invernale nella rosa del Lecce: nella rosa salentina arriva Sadik Fofana, ennesimo elemento poco conosciuto pescato all'estero da Pantaleo Corvino.

Fofana è arrivato in Italia nel primo pomeriggio di lunedì dopo l'accordo raggiunto tra il Lecce e gli austriaci del Grazer AK, con tanto di ufficializzazione da parte dei salentini.

"L’U.S. Lecce - si legge nel comunicato di sabato - comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche".

Chi è Fofana, nuovo acquisto del Lecce? Sarà titolare nella rosa di Eusebio Di Francesco? Il ruolo, le caratteristiche del calciatore e le sue prospettive in Italia.

  • LA FORMULA E LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

    Per quanto riguarda la formula dell'operazione, intanto, si tratta di un'acquisizione a titolo definitivo da parte del Lecce. Fofana arriva come detto dal Grazer AK, dov'è arrivato durante il mercato invernale di un anno fa proveniente dal Bayer Leverkusen.

    La somma che la società salentina ha accettato di versare nelle casse di quella austriaca è 600mila euro. Il contratto di Fofana sarebbe andato in scadenza tra un anno e mezzo circa, il 30 giugno del 2027.

  • LA CARRIERA DI FOFANA

    Fofana è togolese, ma è nato in Germania: classe 2003, è originario di Acquisgrana e possiede anche la cittadinanza tedesca. Ha iniziato a giocare nelle giovanili dell'Alemannia Aachen e poi è stato notato dal Bayer Leverkusen, che nel 2020 lo ha portato nel proprio vivaio.

    Con la maglia delle Aspirine, però, Fofana non è mai riuscito a esordire in Bundesliga: ci è andato vicino per tre volte nel campionato 2021/22, collezionando però altrettante panchine senza mai entrare in campo.

    Nelle stagioni successive Fofana è andato incontro a una serie di prestiti: prima in Zweite Bundesliga al Norimberga e poi in Eredivisie al Fortuna Sittard, dove però non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto. Meglio è andata al Grazer AK, dove si è finalmente conquistato il posto: nella prima parte della stagione ha collezionato più di 1000 minuti nella Bundesliga austriaca (15 presenze senza reti).

    Fofana, che inizialmente aveva scelto la Germania venendo convocato dall'Under 20 tedesca, è anche nel giro della nazionale del Togo. La sua ultima convocazione risale a ottobre. Non ha partecipato alla Coppa d'Africa, in quanto la selezione togolese non è riuscita a qualificarsi.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    La grande questione riguarda il ruolo: ma Fofana è un centrocampista oppure un difensore centrale? Un dubbio che ha ragione d'esistere, in quanto il nuovo giocatore del Lecce ha ricoperto entrambe le posizioni di campo nella sua ancor giovane carriera.

    Fofana nasce centrale difensivo, ma al Grazer AK è stato stabilmente schierato da centrocampista davanti alla retroguardia. Un ruolo che a tratti aveva già ricoperto al Norimberga, ma che in Austria è diventato a tutti gli effetti suo. Il Lecce lo ha preso soprattutto per questo, per avere un'alternativa a Ramadani che di fatto in rosa sta mancando, con possibilità però di arretrare il giovane togolese davanti a Falcone.

    Il fisico è dalla parte di Fofana, calciatore decisamente alto: un metro e 92 centimetri. Il nuovo elemento del Lecce ha caratteristiche difensive, ma sa portare ordine alla manovra ed è bravo nel gioco aereo. Ha dunque caratteristiche diverse rispetto a quelle di Ramadani.

  • TITOLARE AL LECCE?

    Almeno in un primo momento, è difficile pensare che Fofana possa prendersi una maglia da titolare nel Lecce. L'ex giocatore del Bayer Leverkusen, di fatto, la posizione proprio di Ramadani e dunque partirà in seconda fila alle spalle del regista albanese, intoccabile nel centrocampo di Di Francesco.

    Fofana ha però dalla propria parte la duttilità tattica di cui già si è parlato e scritto. E per questo, ora che la carriera ha finalmente ricevuto una prima svolta, potrebbe trovare un discreto spazio alla corte dell'ex allenatore di Frosinone e Venezia.

