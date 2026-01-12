Chi è Sadik Fofana, nuovo acquisto del Lecce: ruolo, caratteristiche, titolare o no con Di Francesco

Fofana è togolese, ma è nato in Germania: classe 2003, è originario di Acquisgrana e possiede anche la cittadinanza tedesca. Ha iniziato a giocare nelle giovanili dell'Alemannia Aachen e poi è stato notato dal Bayer Leverkusen, che nel 2020 lo ha portato nel proprio vivaio.

Con la maglia delle Aspirine, però, Fofana non è mai riuscito a esordire in Bundesliga: ci è andato vicino per tre volte nel campionato 2021/22, collezionando però altrettante panchine senza mai entrare in campo.

Nelle stagioni successive Fofana è andato incontro a una serie di prestiti: prima in Zweite Bundesliga al Norimberga e poi in Eredivisie al Fortuna Sittard, dove però non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto. Meglio è andata al Grazer AK, dove si è finalmente conquistato il posto: nella prima parte della stagione ha collezionato più di 1000 minuti nella Bundesliga austriaca (15 presenze senza reti).

Fofana, che inizialmente aveva scelto la Germania venendo convocato dall'Under 20 tedesca, è anche nel giro della nazionale del Togo. La sua ultima convocazione risale a ottobre. Non ha partecipato alla Coppa d'Africa, in quanto la selezione togolese non è riuscita a qualificarsi.