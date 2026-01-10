Chi è Robinio Vaz, baby talento del Marsiglia: dall'esordio con De Zerbi all'interesse della Roma

E Frederic Massara, direttore sportivo della Roma con un recente passato in Ligue 1 con il Rennes, non sembra intenzionato a lasciarsi sfuggire l'occasione di metterlo sotto contratto.

I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi in attacco, con Gasperini al quale manca solo esprimersi in Esperanto per far capire alla proprietà di aver bisogno di qualcosa di diverso dallo sfortunato e legnoso Dovbyk e il pur promettente talento Ferguson.

Come riporta Sky, la Roma è fiduciosa di poter chiudere il colpo e bruciare l'agguerrita e folta concorrenza che ha messo nel mirino il talento classe 2007 del Marsiglia.