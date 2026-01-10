Pubblicità
robinio vaz olympique marsigliaGetty Images
Gabriele Conflitti

Chi è Robinio Vaz, baby talento del Marsiglia: dall'esordio con De Zerbi all'interesse della Roma

Entrato in campo a inizio ripresa, il centravanti classe 2007 realizza due goal, portando a 4 le reti complessive in questa Ligue 1. Ma chi è Robinio Vaz? Conosciamo meglio il giovane talento che ha suscitato il forte interesse della società giallorossa.

18 anni e l’etichetta di predestinato appiccicata addosso già da un po’, almeno dalla passata stagione quando ha iniziato ad affacciarsi nel calcio dei grandi.

Robinio Vaz sembra essersi ritagliato il ruolo da protagonista nel calciomercato invernale, con la Roma che è alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche ed è sul punto di tentare l'affondo per portarlo in Serie A. 

Ma chi è Robinio Vaz? Quali sono le sue caratteristiche principali? Conosciamo meglio il baby talento dell’Olympique Marsiglia che si è guadagnato la fiducia di De Zerbi.

  • ALTRI DUE GOAL IN LIGUE 1

    Robinio Vaz si è messo in luce lo scorso 25 ottobre quando l’OM, sotto di un goal al Velodrome, a inizio ripresa vede Roberto De Zerbi mandare in campo il centravanti francese classe 2007, che ripaga con una doppietta. Il primo goal lo realizza al minuto 52 servito da Aubameyang, il secondo al 70’. Purtroppo per l’OM i due goal non portano i tre punti, visto che l’Angers pareggia al 96’.

    Per lui è il quarto goal in questa Ligue 1, dopo quelli messo a segno contro il Paris FC e contro il Le Havre. 

  • ESORDIO NELLA PASSATA STAGIONE

    De Zerbi non ha esitato a mandare in campo il baby Vaz con la sua squadra sotto di un goal, segnale di quanto il tecnico italiano creda nella qualità del ragazzo che fece esordire ancora minorenne in Ligue 1 nella passata stagione, precisamente il 19 gennaio 2025 in Marsiglia-Strasburgo.

    Anche in quel caso, con l’OM sotto di un goal, Vaz risultò decisivo fornendo l’assist per l’1-1 di Greenwood. Vaz che in questa stagione ha già esordito anche in Champions League, nei minuti finale della gara contro lo Sporting CP.

  • INSERIMENTO GRADUALE

    De Zerbi è sempre stato molto bravo nel gestire i giovani e capire quando è il momento ideale per puntare su di loro. In questa stagione ha iniziato a dare sempre più spazio a Vas che ogni volta che entrato in campo ha ripagato con goal (4 in totale), assist (due) e prestazioni sempre positive. Un inserimento graduale che potrebbe portarlo ad avere sempre più spazio.

  • LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

    Robinio Vaz è molto forte fisicamente, esplosivo ed è dotato di un ottimo destro: tutte qualità messe in mostra nella seconda rete realizzata contro l’Angers. Il ragazzo sa giocare di sponda favorendo gli inserimenti dei compagni: un nove moderno che ha tutte le potenzialità per affermarsi nel ruolo e l'ennesima buona notizia per la nazionale francese, che in linea ereditaria ha già almeno un altro paio di successori al trono oggi occupato da Mbappé.

  • SCATTO ROMA: GIALLOROSSI IN POLE

    E Frederic Massara, direttore sportivo della Roma con un recente passato in Ligue 1 con il Rennes, non sembra intenzionato a lasciarsi sfuggire l'occasione di metterlo sotto contratto.

    I giallorossi sono alla ricerca di rinforzi in attacco, con Gasperini al quale manca solo esprimersi in Esperanto per far capire alla proprietà di aver bisogno di qualcosa di diverso dallo sfortunato e legnoso Dovbyk e il pur promettente talento Ferguson.

    Come riporta Sky, la Roma è fiduciosa di poter chiudere il colpo e bruciare l'agguerrita e folta concorrenza che ha messo nel mirino il talento classe 2007 del Marsiglia.

