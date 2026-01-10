Chi è Robinio Vaz, baby talento del Marsiglia: dall'esordio con De Zerbi all'interesse della Roma

18 anni e l’etichetta di predestinato appiccicata addosso già da un po’, almeno dalla passata stagione quando ha iniziato ad affacciarsi nel calcio dei grandi.
Robinio Vaz sembra essersi ritagliato il ruolo da protagonista nel calciomercato invernale, con la Roma che è alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche ed è sul punto di tentare l'affondo per portarlo in Serie A.
Ma chi è Robinio Vaz? Quali sono le sue caratteristiche principali? Conosciamo meglio il baby talento dell’Olympique Marsiglia che si è guadagnato la fiducia di De Zerbi.