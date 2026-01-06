Chi è Petar Ratkov, nuovo acquisto della Lazio: il classe 2003 sarà l'erede di Castellanos

L'erede di Valentin Castellanos sta per diventare realtà: la Lazio ha scelto Petar Ratkov per rinforzare il proprio reparto offensivo, privato di un elemento fondamentale con la cessione del Taty al West Ham.
Ratkov, come rivelato da Sky, è in procinto di arrivare in Serie A e a Roma. Accordo trovato con il Salisburgo per il ventiduenne attaccante centrale serbo, sulla base di un'operazione a titolo definitivo che dovrebbe vedere il calciatore firmare un contratto da un milione e mezzo a stagione.
Ma chi è Ratkov? Carriera e caratteristiche del giocatore che la Lazio ha scelto per rifarsi una vita dopo la partenza di Castellanos.