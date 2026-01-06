Chi è Petar Ratkov, nuovo acquisto della Lazio: il classe 2003 sarà l'erede di Castellanos

A risaltare di Ratkov è soprattutto l'altezza: un metro e 93 centimetri. Facile, dunque, capire come la protezione palla spalle alla porta, la fisicità e il gioco aereo siano alla base delle caratteristiche del giocatore serbo. Il quale, però, presenta anche un piede destro particolarmente educato.

Ratkov ha giocato anche da esterno a sinistra in alcune gare della propria carriera, ma non è quello il suo ruolo: la posizione preferita, quella nella quale è diventato qualcuno nel calcio europeo d'alto livello, è quella appunto dell'attaccante centrale. Nella Lazio giocherà proprio lì, al centro del tridente di Sarri.