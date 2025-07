Daniel Peretz è sempre più vicino al Genoa: accordo a un passo tra il 'Grifone' e il Bayern Monaco per il trasferimento del portiere.

Colpo in arrivo per il Genoa, alla ricerca di un portiere da affiancare a Leali nella prossima stagione: profilo individuato in Daniel Peretz.

Come riportato da Fabrizio Romano, è vicina l'intesa col Bayern Monaco che alla fine dovrebbe accettare la proposta del prestito con diritto di riscatto inviata dalla società ligure.

Trattativa in fase piuttosto avanzata, tanto che la fumata bianca appare imminente.