Chi è Muhammed Bah, il classe 2007 convocato da Gasperini per Juventus-Roma

Grande occasione per la Roma all'Allianz Stadium di Torino dove, questa sera, i giallorossi affronteranno la Juventus con la concreta possibilità di agganciare, almeno provvisoriamente, la vetta della classifica.
Un match dal peso specifico enorme, dunque, per la formazione capitolina che, grazie alla vittoria contro il Como, ha stoppato una striscia di due sconfitte consecutive in campionato.
Gasperini, però, dovrà fare i conti con diverse assenze: N'Dicka e El Aynaoui non ci saranno, causa Coppa d'Africa, così come Dovbyk, ancora fermo ai box. La novità assoluta tra i convocati, invece, risponde al nome di Muhammed Bah.