Muhammed BahGetty Images
Michael Di Chiaro

Chi è Muhammed Bah, il classe 2007 convocato da Gasperini per Juventus-Roma

In occasione del big match dello Stadium, il tecnico giallorosso ha convocato anche il talento della Primavera.

Grande occasione per la Roma all'Allianz Stadium di Torino dove, questa sera, i giallorossi affronteranno la Juventus con la concreta possibilità di agganciare, almeno provvisoriamente, la vetta della classifica.

Un match dal peso specifico enorme, dunque, per la formazione capitolina che, grazie alla vittoria contro il Como, ha stoppato una striscia di due sconfitte consecutive in campionato.

Gasperini, però, dovrà fare i conti con diverse assenze: N'Dicka e El Aynaoui non ci saranno, causa Coppa d'Africa, così come Dovbyk, ancora fermo ai box. La novità assoluta tra i convocati, invece, risponde al nome di Muhammed Bah.

  • CHI È MUHAMMED BAH

    Muhammed Bah è un centrocampista di nazionalità gambiana, classe 2007, di proprietà della Roma. Il 18enne, attualmente in forza nella formazione Primavera, è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la supersfida di Torino tra Juventus e Roma.

    Entrato nel settore giovanile giallorosso a novembre del 2022, Bah ha vestito la maglia dell'Under 18 mentre a partire da questa stagione è entrato a far parte della Primavera capitolina.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Bah è un centrocampista che denota una certa duttilità in mezzo al campo: il classe 2007 della Roma può infatti agire sia da mediano che da interno di centrocampo, ma nel corso della sua giovane carriera è stato collocato, dal punto di vista tattico, anche in qualità di trequartista.

  • I NUMERI DI BAH IN PRIMAVERA

    In questa prima parte di stagione, Muhammed Bah ha giocato 15 partite con la maglia della Roma Primavera, della quale è un perno imprescindibile, mettendo a referto 1 goal e 4 assist.

  • ERA STATO CONVOCATO COL COMO

    Per Bah si tratta della seconda convocazione in prima squadra: il classe 2007 gambiano, infatti, era già stato convocato in occasione di Roma-Como, match terminato con il risultato di 1-0 per i giallorossi grazie al goal di Wesley.

