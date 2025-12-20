Chi è Muhammed Bah, il classe 2007 convocato da Gasperini per Juventus-Roma

Muhammed Bah è un centrocampista di nazionalità gambiana, classe 2007, di proprietà della Roma. Il 18enne, attualmente in forza nella formazione Primavera, è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la supersfida di Torino tra Juventus e Roma.

Entrato nel settore giovanile giallorosso a novembre del 2022, Bah ha vestito la maglia dell'Under 18 mentre a partire da questa stagione è entrato a far parte della Primavera capitolina.