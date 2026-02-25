Chi è Milton Pereyra, il talento argentino che il Napoli ha strappato al Boca Juniors

Napoli, quando si tratta di argentini, si accende.
Inevitabile la connection con Diego, che rende da sempre speciale il binomio tra il club azzurro ed i calciatori albicelesti.
Il mercato invernale ha portato in città proprio un figlio di quella terra: Milton Agustìn Pereyra, volto nuovo giunto dal Sudamerica, pronto a giocarsi le sue carte in una location - per chi vanta le medesime origini - fertilissima.
Di seguito tutto sul neo gioiellino del Napoli: chi è, l'età, il ruolo e i dettagli dell'operazione con cui il ds Manna lo ha trasferito all'ombra del Vesuvio.