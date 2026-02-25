Goal.com
Milton Pereyra Boca Juniors
Claudio D'Amato

Chi è Milton Pereyra, il talento argentino che il Napoli ha strappato al Boca Juniors

Il Napoli, nel mercato di gennaio, ha definito l'acquisto di Milton Pereyra: l'età, il ruolo e i dettagli dell'operazione che ha portato in azzurro il gioiello albiceleste.

Napoli, quando si tratta di argentini, si accende.

Inevitabile la connection con Diego, che rende da sempre speciale il binomio tra il club azzurro ed i calciatori albicelesti.

Il mercato invernale ha portato in città proprio un figlio di quella terra: Milton Agustìn Pereyra, volto nuovo giunto dal Sudamerica, pronto a giocarsi le sue carte in una location - per chi vanta le medesime origini - fertilissima.

Di seguito tutto sul neo gioiellino del Napoli: chi è, l'età, il ruolo e i dettagli dell'operazione con cui il ds Manna lo ha trasferito all'ombra del Vesuvio.

  • L'ETÀ DI MILTON PEREYRA: QUANTI ANNI HA?

    Milton Pereyra ha 17 anni, poiché è nato il 13 maggio del 2008: dove? Come detto in Argentina, più precisamente a Buenos Aires.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE DI MILTON PEREYRA

    Parliamo di un ragazzo che di mestiere fa l'attaccante, il quale - seppur non dotato di centimetri e muscoli - sa destreggiarsi con ottimo profitto sulla mattonella destinata al centravanti.

    Milton Pereyra infatti è alto 1 metro e 76, ma al netto di una stazza tutt'altro che imponente compensa con garra e potenza i centimetri che gli mancano per ergersi a vero e proprio numero 9.

    Parliamo di una prima punta moderna di piede destro che vede la porta, dialoga coi compagni, fa salire la squadra e smista il pallone guidato da una buona tecnica di base abbinata a velocità.

  • LA CARRIERA DI MILTON PEREYRA: DOVE HA GIOCATO?

    Pereyra è un prodotto del settore giovanile del Boca Juniors, club nel quale si è formato facendosi apprezzare nelle compagini giovanili, come dimostra una doppietta rifilata ai pari età del River Plate nel Superclasico sentitissimo a tutti i livelli.

  • MILTON PEREYRA AL NAPOLI: CIFRE, FORMULA E CONTRATTO

    Il Napoli ha fiutato l'affare rivelandosi abile a sbaragliare la concorrenza di altre società europee, tra cui spagnole, mettendo le mani su Milton Pereyra a parametro zero.

    Sì, perché l'età non ancora maggiorenne dell'attaccante - come spiegato dalla Gazzetta dello Sport - non ha consentito al Boca di fargli firmare un contratto da professionista: sfruttando il meccanismo della responsabilità genitoriale, il club di De Laurentiis lo ha strappato agli Xeneizes facendogli firmare un contratto fino al 2028 con opzione per estendere la scadenza al 2029.

  • CONTE LO STUDIA

    Ottenuto il via libera dalla FIFA per il tesseramento, Pereyra ha fatto capolino a Castel Volturno per iniziare la propria avventura col Napoli: Antonio Conte da qui al termine della stagione sembra intenzionato a monitorarne doti e progressi tanto da farlo allenare anche con la prima squadra, ma ad ogni modo il gioiello argentino sarà aggregato in primis alla Primavera di Dario Rocco.

  • MILTON PEREYRA COME BARIDO

    Il colpo Milton Pereyra fa il paio con quello che lo scorso settembre ha visto approdare a Napoli un altro suo giovane connazionale: Francisco Barido. Anche lui argentino, anche lui ex Boca, il club di De Laurentiis se l'è assicurato a titolo definitivo dalla Juventus cavalcando il mancato rinnovo coi bianconeri ed ora lo sta facendo crescere senza pressioni tra Under 18 e Primavera.

