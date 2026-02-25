Chi è Milton Pereyra, il talento argentino che il Napoli ha strappato al Boca Juniors

Parliamo di un ragazzo che di mestiere fa l'attaccante, il quale - seppur non dotato di centimetri e muscoli - sa destreggiarsi con ottimo profitto sulla mattonella destinata al centravanti.

Milton Pereyra infatti è alto 1 metro e 76, ma al netto di una stazza tutt'altro che imponente compensa con garra e potenza i centimetri che gli mancano per ergersi a vero e proprio numero 9.

Parliamo di una prima punta moderna di piede destro che vede la porta, dialoga coi compagni, fa salire la squadra e smista il pallone guidato da una buona tecnica di base abbinata a velocità.