Chi è Mattia Della Rocca, il classe 2006 all'esordio assoluto con la Roma: ruolo e caratteristiche del trequartista che debutta in Europa League

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Panathinaikos all’Apostolos Nikolaidis, la Roma si è presentata con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini, costretta a rinunciare ai centravanti Dovbyk e Ferguson e con Malen e Vaz esclusi dalla lista UEFA.

In una distinta con appena tre attaccanti, tra cui Paulo Dybala e Soulé, è comparso per la prima volta il nome di Mattia Della Rocca, trequartista classe 2006 che ha così ottenuto la prima chiamata assoluta in prima squadra.

Il giovane talento della Primavera, già protagonista con la gestione Guidi, ha debuttato in Europa League entrando nel secondo tempo della sfida di Atene, in un momento chiave per la qualificazione agli ottavi di finale della squadra di Gian Piero Gasperini.