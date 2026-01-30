Chi è Mateta, l'attaccante su cui punta il Milan: carriera, caratteristiche tecniche e goal segnati

Nel corso dell'ultimo anno Jean-Philippe Mateta, attaccante francese di origini congolesi, è stato accostato all'Atalanta, dunque alla Juventus e infine il Milan. Ed è proprio il club rossonero quello che sembrerebbe più vicino a portarlo tra le proprie fila in questi ultimi giorni di mercato, così da regalare ad Allegri un ulteriore punta per la corsa Scudetto che andrà in scena fino a maggio.
28 anni, Mateta gioca nel Crystal Palace e il Milan vorrebbe portarlo subito in città, o al massimo a giugno. L'accordo per acquistarlo è sulla base di 30 milioni, ma l'offerta potrebbe salire a 35 per anticipare il trasferimento, dalla prossima sessione di calciomercato all'attuale.
Mateta ha dimostrato di poter essere tranquillamente un attaccante da doppia cifra, raggiunta nelle ultime due annate e vicino ad ottenerla nuovamente nell'attuale, il che darebbe ad Allegri un'aggiunta importante per puntare allo Scudetto in maniera seria, oltre la 'sola' qualificazione in Champions League.