Chi è Mateta, l'attaccante su cui punta il Milan: carriera, caratteristiche tecniche e goal segnati

Mateta ha spesso raggiunto la doppia cifra in campionato, di fatto nella maggior parte delle occasioni.

Con il Chateauroux ha siglato 11 goal in 22 partite, con il Le Havre 17 in 25, con il Mainz 14 in 34. Le stagioni in doppia cifra al Crystal Palace sono state quelle del 23/24 (16 in 35) e 24/25 (14 in 37).

Nell'attuale annata è a 8 in 23, con quattro mesi a disposizione per battere le sue precedenti statistiche.

In altre stagioni, invece, Mateta non ha raggiunto la doppia cifra, sia in Premier che in Bundesliga. La stagione meno esaltante è stata quella del 2021/2022, con 5 goal in 22 partite del campionato inglese.

Con la maglia della Francia ha esordito nell'ottobre 2025, giocando tre partite contro Azerbaigian (15' disputati nel finale), Islanda e nuovamente Azerbaigian, per un totale di due goal segnati.