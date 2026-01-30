Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Mateta Crystal PalaceGetty Images
Francesco Schirru

Chi è Mateta, l'attaccante su cui punta il Milan: carriera, caratteristiche tecniche e goal segnati

Accostato in passato all'Atalanta e in questa sessione di calciomercato alla Juventus, ora Mateta può sbarcare in Italia per giocare con la maglia del Milan.

Pubblicità

Nel corso dell'ultimo anno Jean-Philippe Mateta, attaccante francese di origini congolesi, è stato accostato all'Atalanta, dunque alla Juventus e infine il Milan. Ed è proprio il club rossonero quello che sembrerebbe più vicino a portarlo tra le proprie fila in questi ultimi giorni di mercato, così da regalare ad Allegri un ulteriore punta per la corsa Scudetto che andrà in scena fino a maggio.

28 anni, Mateta gioca nel Crystal Palace e il Milan vorrebbe portarlo subito in città, o al massimo a giugno. L'accordo per acquistarlo è sulla base di 30 milioni, ma l'offerta potrebbe salire a 35 per anticipare il trasferimento, dalla prossima sessione di calciomercato all'attuale.

Mateta ha dimostrato di poter essere tranquillamente un attaccante da doppia cifra, raggiunta nelle ultime due annate e vicino ad ottenerla nuovamente nell'attuale, il che darebbe ad Allegri un'aggiunta importante per puntare allo Scudetto in maniera seria, oltre la 'sola' qualificazione in Champions League.

  • LE CARATTERISTICHE DI MATETA

    Mateta è un attaccante da Premier League, considerando la stazza e la fisicità, che potrebbe avere un grosso impatto in Serie A. 

    Alto 192 cm, per 88 kg, il classe 1997 di piede destro unisce la forza fisica e un senso del goal notevole, nonchè una grande abilità nel gioco aereo.

    "Il calcio richiede molta forza mentale, perché l'ambiente è molto difficile” raccontava Mateta, un gigante cresciuto nelle banlieue, i poveri sobborghi parigini, spinto dalla madre ad intraprendere una carriera da calciatore professionista.

    Uno dei miti di Mateta è Ibrahimovic: "Mi piaceva perché sapeva fare tutto: rapido, tecnico, forte di testa, spettacolare, agile”.

    Ciò che ha provato a ripetere negli ultimi anni.

    • Pubblicità

  • CARRIERA E TROFEI

    Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Drancy, Mateta viene scelto dallo Châteauroux nel 2014, firmando il primo contratto da pro circa un anno dopo.

    Nel torneo Championnat National, la terza serie francese, Mateta va subito in doppia cifra, tanto che un anno più tardi viene a sorpresa chiamato dal Lione nella massima serie, compiendo un doppio salto.

    Mateta è giovane e gioca poco al Lione, venendo così ceduto al Le Havre in Ligue 2, una tappa intermedia: in seconda serie segna ancora con regolarità, venendo scelto dal Mainz in Bundesliga, dove rimarrà fino al gennaio 2021.

    A quel punto Mateta si trasferisce al Crystal Palace, in Premier League: dopo un periodo di adattamento con il calcio britannico, dal 2023 è esploso anche in terra inglese.

    I primi trofei della sua carriera sono arrivati lo scorso anno, con la sorprendente vittoria della FA Cup e dunque del Community Shield.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I GOAL IN CARRIERA

    Mateta ha spesso raggiunto la doppia cifra in campionato, di fatto nella maggior parte delle occasioni.

    Con il Chateauroux ha siglato 11 goal in 22 partite, con il Le Havre 17 in 25, con il Mainz 14 in 34. Le stagioni in doppia cifra al Crystal Palace sono state quelle del 23/24 (16 in 35) e 24/25 (14 in 37).

    Nell'attuale annata è a 8 in 23, con quattro mesi a disposizione per battere le sue precedenti statistiche.

    In altre stagioni, invece, Mateta non ha raggiunto la doppia cifra, sia in Premier che in Bundesliga. La stagione meno esaltante è stata quella del 2021/2022, con 5 goal in 22 partite del campionato inglese.

    Con la maglia della Francia ha esordito nell'ottobre 2025, giocando tre partite contro Azerbaigian (15' disputati nel finale), Islanda e nuovamente Azerbaigian, per un totale di due goal segnati.

  • LE STATISTICHE STAGIONALI

    Minuti giocati: 2.707

    Goal totali: 10

    Partite totali: 34

    Goal ogni: 271'

    Assist: 2

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0