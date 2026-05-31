Chi è Mario Mitaj, l'esterno albanese dell'Al-Ittihad accostato alla Roma

Nato ad Atene il 6 agosto 2003 da genitori di origine albanese, Mario Mitaj è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'AEK, ovvero uno dei più importanti in assoluto del calcio ellenico.

La sua è stata un'ascesa rapidissima che lo ha portato a fare l'esordio in prima squadra ad appena 17 anni e a firmare nel 2020 il suo primo contratto da professionista.

A puntare forte su di lui è la Lokomotiv Mosca che, nel 2022, lo porta in Russia dove per la prima volta ha la possibilità di confrontarsi con continuità con il calcio che conta.

Mitaj, infatti, fino a quel momento aveva avuto modo di mettersi in mostra soprattutto con l'AEK Atene B, attirando comunque anche l'interesse di club italiani come Udinese e Torino, e proprio l'esperienza a Mosca rappresenterà per lui il vero trampolino di lancio.

Dopo due annate giocate a buoni livelli, nel 2024 si trasferisce in Saudi Pro League all'Al-Ittihad, squadra con la quale vince un campionato e una King Cup.

Nel frattempo, dopo aver esordito con l'U16 della Grecia, decide di rappresentare l'Albania. Dopo la trafila con U16, U17, U20 e U21, nel 2021 entra nel giro della Nazionale maggiore e nel 2024 prende parte agli Europei scendendo in campo in tre occasioni.