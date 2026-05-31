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Al Ittihad v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Chi è Mario Mitaj, l'esterno albanese dell'Al-Ittihad accostato alla Roma

Serie A
Roma

Mario Mitaj è uno dei giocatori accostati alla Roma: le sue caratteristiche tecniche e come potrebbe giocare con Gasperini.

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Messa alle spalle una stagione culminata con la conquista di un terzo posto che è valso la qualificazione alla prossima Champions League, per la Roma è arrivato il momento di gettare le basi per la prossima.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima annata sarà una squadra diversa in molti uomini e chiamata a fare uno step successivo per competere non solo ad alti livelli nell'Europa che conta, ma anche in campionato.

Tra i nomi che sono stati accostati di recente al club capitolino c'è anche quello di Mario Mitaj. Già accostato a diverse società italiane nel corso degli ultimi anni, potrebbe essere uno dei rinforzi messi a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Ma chi è Mitaj e quali sono le sue caratteristiche tecniche?

  • DALLA GRECIA ALLA NAZIONALE ALBANESE

    Nato ad Atene il 6 agosto 2003 da genitori di origine albanese, Mario Mitaj è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'AEK, ovvero uno dei più importanti in assoluto del calcio ellenico.

    La sua è stata un'ascesa rapidissima che lo ha portato a fare l'esordio in prima squadra ad appena 17 anni e a firmare nel 2020 il suo primo contratto da professionista.

    A puntare forte su di lui è la Lokomotiv Mosca che, nel 2022, lo porta in Russia dove per la prima volta ha la possibilità di confrontarsi con continuità con il calcio che conta.

    Mitaj, infatti, fino a quel momento aveva avuto modo di mettersi in mostra soprattutto con l'AEK Atene B, attirando comunque anche l'interesse di club italiani come Udinese e Torino, e proprio l'esperienza a Mosca rappresenterà per lui il vero trampolino di lancio.

    Dopo due annate giocate a buoni livelli, nel 2024 si trasferisce in Saudi Pro League all'Al-Ittihad, squadra con la quale vince un campionato e una King Cup.

    Nel frattempo, dopo aver esordito con l'U16 della Grecia, decide di rappresentare l'Albania. Dopo la trafila con U16, U17, U20 e U21, nel 2021 entra nel giro della Nazionale maggiore e nel 2024 prende parte agli Europei scendendo in campo in tre occasioni.

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  • LE CARATTERISTICHE TECNICHE

    Mancino naturale, nasce come terzino sinistro, ma può essere impiegato anche come esterno a tutta fascia o, in caso di necessità, in una linea difensiva a tre. Alto circa 180 centimetri, abbina un'ottima struttura fisica a una notevole rapidità nei primi metri.

    Le sue qualità principali sono la progressione palla al piede, la capacità di coprire grandi porzioni di campo e una buona affidabilità in fase difensiva. Non si tratta di un esterno offensivo o specializzato nell'ultimo passaggio, ma è un elemento molto dinamico, capace di accompagnare l'azione e garantire equilibrio.

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  • COM'È ANDATA LA SUA ULTIMA STAGIONE

    L'ultima annata con l'Al-Ittihad è stata probabilmente la migliore della sua giovane carriera. Mitaj ha trovato continuità di impiego in una squadra comunque ricca di giocatori di livello internazionale.

    Ha collezionato 36 presenze complessive, delle quali 21 in Saudi Pro League accompagnate da un goal e due assist.

    In Arabia Saudita si è imposto come uno dei difensori più costanti del torneo, ma anche come uno di quelli con maggiori margini di crescita.

  • COME POTREBBE GIOCARE NELLA ROMA DI GASPERINI

    Non è evidentemente un caso che il nome di Mitaj sia collegato a quello della Roma.

    L'esterno albanese potrebbe infatti rappresentare un profilo perfettamente adatto al sistema di gioco di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha sempre puntato molto sull'efficacia degli esterni, chiamati a garantire corsa, aggressività e continui inserimenti.

    Nel suo 3-4-2-1, Mitaj potrebbe agire come esterno sinistro a tutta fascia, ruolo nel quale avrebbe la possibilità di sfruttare la propria velocità sia in fase offensiva che in ripiegamento.

    La sua età, i margini di crescita e la predisposizione al lavoro senza palla sono caratteristiche ideali per un allenatore che negli anni ha valorizzato diversi esterni trasformandoli in giocatori di altissimo livello.

    Un profilo dunque forse ancora poco conosciuto al grande pubblico, ma con caratteristiche che potrebbero consentirgli di compiere un importante salto di qualità in Serie A.

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