Chi è Mario Mitaj, l'esterno albanese dell'Al-Ittihad accostato alla Roma

Messa alle spalle una stagione culminata con la conquista di un terzo posto che è valso la qualificazione alla prossima Champions League, per la Roma è arrivato il momento di gettare le basi per la prossima.
Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima annata sarà una squadra diversa in molti uomini e chiamata a fare uno step successivo per competere non solo ad alti livelli nell'Europa che conta, ma anche in campionato.
Tra i nomi che sono stati accostati di recente al club capitolino c'è anche quello di Mario Mitaj. Già accostato a diverse società italiane nel corso degli ultimi anni, potrebbe essere uno dei rinforzi messi a disposizione di Gian Piero Gasperini.
Ma chi è Mitaj e quali sono le sue caratteristiche tecniche?