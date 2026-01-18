Chi è Manulife Comvest, il gruppo pronto a rifinanziare RedBird per estinguere il vendor loan del Milan con Elliott

A spiegare la mossa di Cardinale è 'Calcio & Finanza', raccontando come dietro potrebbe esistere la volontà di tagliare qualsiasi tipo di legame col passato (appunto Elliott) e far capire all'universo Milan come a 'comandare' sia solo e soltanto RedBird.

Altro motivo della scelta di saldare la somma, inoltre, celerebbe la possibilità di inserire nuovi soci di minoranza e modificare il CDA della società, tagliando membri che furono inseriti dai vecchi proprietari (Dominic Mitchell e Gordon Singer) in favore di profili appartenenti a Manulife Comvest.