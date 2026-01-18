Chi è Manulife Comvest, il gruppo pronto a rifinanziare RedBird per estinguere il vendor loan del Milan con Elliott

Step cruciale, a livello societario, in casa Milan.
Protagonista Gerry Cardinale, pronto ad estinguere l'esoso vendor loan con Elliott attraverso la sinergia in procinto di diventare realtà con Manulife Comvest.
Il numero uno di RedBird, proprietario del club rossonero, sta infatti stringendo l'intesa col gruppo canadese (protagonista di un testa a testa con Apollo Sports Capital) per poter saldare il debito esistente coi precedenti padroni del Diavolo che - causa interessi - ha raggiunto la cifra monstre di 566 milioni di euro.