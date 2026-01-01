Pubblicità
Sevilla FC v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi è Manor Solomon, il primo acquisto della Fiorentina a gennaio è in arrivo dal Tottenham: Paratici lo conosce molto bene

Esterno offensivo di ruolo, israeliano e di proprietà del Tottenham: tutto su Manor Solomon, primo rinforzo della Fiorentina a gennaio su indicazione di Fabio Paratici.

Quello di gennaio per la Fiorentina più che un mercato di riparazione sarà una mezza rivoluzione. A tutti i livelli.

Rocco Commisso ha infatti deciso di affidarsi all'esperienza di Fabio Paratici, che dopo gli anni al Totteham e la squalifica per il caso plusvalenze, è pronto a rilanciare i viola ultimi in classifica.

Intanto il primo colpo della nuova era alla Fiorentina è già ad un passo: si tratta di Manor Solomon, esterno israeliano di proprietà del Tottenham ma attualmente in prestito al Villarreal.

  • SOLOMON ALLA FIORENTINA: LA TRATTATIVA

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano l'accordo per il trasferimento di Solomon alla Fiorentina sarebbe ai dettagli.

    Il giocatore arriverà in viola con la formula del prestito ma verrà fissato anche l'eventuale diritto di riscatto che permetterà al club di acquistarlo a titolo definitivo in estate.

  • COSA MANCA PER SOLOMON ALLA FIORENTINA

    La trattativa per Solomon alla Fiorentina è ormai ai dettagli.

    Il Tottenham, club ancora proprietario del suo cartellino, interromperà il prestito in corso al Villarreal e poi lo girerà con la stessa formula ai viola.

    Nelle prossime ore verranno fissate anche le visite mediche di Solomon che poi si metterà a disposizione di Paolo Vanoli.

  • CHI È SOLOMON: RUOLO, CARATTERISTICHE, CARRIERA

    Esterno offensivo classe 1999, Manor Solomon è cresciuto calcisticamente in patria nelle file del Maccabi Petah Tikva.

    Solomon però si è affermato in Ucraina durante la sua esperienza con lo Shakhtar Donetsk prima dello scoppio della guerra.

    Dopo una breve paretesi al Fulham per Solomon è arrivata la chiamata del Tottenham dove è stato frenato da una lunga serie di problemi fisici.

    Nella scorsa stagione ha giocato in Championship col Leeds partecipando attivamente alla promozione con 10 goal e 13 assist in 41 partite.

    Mentre quest'anno al Villarreal ha messo insieme solo nove presenze con un goal e quattro assist.

  • SOLOMON ALLA FIORENTINA: COME GIOCHEREBBE

    Ma come giocherebbe Solomon alla Fiorentina?

    Come detto il suo ruolo è quello di esterno offensivo. In particolare ama partire largo sulla sinistra per poi accentrarsi e calciare col piede forte, ovvero il destro.

    In ogni caso Solomon può giocare su entrambe le fasce essendo rapido nello stretto e bravo nell'uno contro uno.

    Il suo acquisto, di fatto, sarebbe il primo colpo viola di Fabio Paratici che lo ha già portato al Tottenham e crede fortemente nelle potenzialità di Solomon.

