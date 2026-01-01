Chi è Manor Solomon, il primo acquisto della Fiorentina a gennaio è in arrivo dal Tottenham: Paratici lo conosce molto bene

Quello di gennaio per la Fiorentina più che un mercato di riparazione sarà una mezza rivoluzione. A tutti i livelli.

Rocco Commisso ha infatti deciso di affidarsi all'esperienza di Fabio Paratici, che dopo gli anni al Totteham e la squalifica per il caso plusvalenze, è pronto a rilanciare i viola ultimi in classifica.

Intanto il primo colpo della nuova era alla Fiorentina è già ad un passo: si tratta di Manor Solomon, esterno israeliano di proprietà del Tottenham ma attualmente in prestito al Villarreal.