Chi è Luka Vuskovic? Il difensore goleador paragonato ad Alderweireld in arrivo al Tottenham nel 2025

Il classe 2007 croato è stato acquistato dagli Spurs ma arriverà nella prossima stagione: nel frattempo, continua a stupire con l'Hajduk Spalato.

Un talentuoso difensore centrale con il vizio per il goal sta per sbarcare in Premier League: parliamo del diciassettenne Luka Vuskovic.

Già convocato dalla Croazia Under 21, il difensore è pronto a sbarcare nel grande calcio: la prossima tappa del suo viaggio è il nord di Londra, sponda Tottenham, squadra che lo scorso anno ha raggiunto un accordo per ingaggiare Vuskovic dopo che questo avrà compiuto 18 anni nel 2025.

C'è chi si spinge già a paragonarlo a Toby Alderweireld, difensore che ha scritto pagine importanti della storia degli Spurs.

Chi è dunque questa 'minaccia' per entrambe le aree di rigore che il Tottenham ha acquistato dai Balcani? Scopriamo insieme la storia di Luka Vuskovic.