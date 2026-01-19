Chi è Leon Jakirovic, il diciottenne preso dall'Inter: ha esordito in Champions contro il Milan

Jakirovic è nato a Pozega in Croazia nel gennaio 2008, vale a dire che ha da poco compiuto i 18 anni; eppure già si parla benissimo di lui, come un potenziale crack. Almeno questo è il pensiero all'interno della Dinamo Zagabria, ovvero la squadra in cui è cresciuto dal 2019, quando fu preso dall'NK Sesvete.

Di ruolo difensore, nella scorsa stagione è passato dall'Under 17 all'Under 19, giocando quindi con compagni e avversari più grandi di lui. Si è messo in mostra in Youth League, dove ha segnato una doppietta contro il Barcellona.