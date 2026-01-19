Chi è Leon Jakirovic, il diciottenne preso dall'Inter: ha esordito in Champions contro il Milan

L'Inter ha iniziato a seguire una nuova strada, che prevede di puntare e scommettere molto sui giovani dopo che negli ultimi anni invece la direzione era stata decisamente diversa.
Non è un caso se qualche mese fa è arrivato Petar Sucic a rinforzare il centrocampo e se il nome nuovo è Leon Jakirovic, difensore classe 2008 proveniente dalla Dinamo Zagabria.
L'Inter ha chiuso l'accordo per il talento croato, figlio di Sergej Jakirovic, allenatore dell'Hull City. Ma chi è il nuovo colpo del club nerazzurro? Alla scoperta di Leon Jakirovic.