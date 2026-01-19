Pubblicità
Chi è Leon Jakirovic, il diciottenne preso dall'Inter: ha esordito in Champions contro il Milan

L'Inter pesca ancora in Croazia: dopo Sucic i nerazzurri puntano su Jakirovic. Alla scoperta del giovane difensore.

L'Inter ha iniziato a seguire una nuova strada, che prevede di puntare e scommettere molto sui giovani dopo che negli ultimi anni invece la direzione era stata decisamente diversa.

Non è un caso se qualche mese fa è arrivato Petar Sucic a rinforzare il centrocampo e se il nome nuovo è Leon Jakirovic, difensore classe 2008 proveniente dalla Dinamo Zagabria.

L'Inter ha chiuso l'accordo per il talento croato, figlio di Sergej Jakirovic, allenatore dell'Hull City. Ma chi è il nuovo colpo del club nerazzurro? Alla scoperta di Leon Jakirovic.

  • CHI È LEON JAKIROVIC

    Jakirovic è nato a Pozega in Croazia nel gennaio 2008, vale a dire che ha da poco compiuto i 18 anni; eppure già si parla benissimo di lui, come un potenziale crack. Almeno questo è il pensiero all'interno della Dinamo Zagabria, ovvero la squadra in cui è cresciuto dal 2019, quando fu preso dall'NK Sesvete.

    Di ruolo difensore, nella scorsa stagione è passato dall'Under 17 all'Under 19, giocando quindi con compagni e avversari più grandi di lui. Si è messo in mostra in Youth League, dove ha segnato una doppietta contro il Barcellona.

  • LE CIFRE DELL'AFFARE

    Come riferito da Fabrizio Romano, la Dinamo Zagabria ha accettato l'offerta dell'Inter: 2,5 milioni di parte fissa, più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

    Affare chiuso grazie agli ottimi rapporti tra la società nerazzurra e gli agenti di Jakirovic, gli stessi di Sucic.

  • L'ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE CON IL MILAN

    Jakirovic ha già avuto modo di debuttare con la prima squadra: ci ha giocato in campionato, a maggio quando è subentrato nel finale contro lo Slaven Belupo ma già prima c'era stato l'esordio ed era avvenuto in una notte speciale.

    Era il 29 gennaio, in Champions League, quando la Dinamo Zagabria affrontò il Milan riuscendo a sorpresa a superare i rossoneri. In quell'occasione, il classe 2008 entrò a pochi secondi dal triplice fischio. Una presenza simbolica ma che già lo fa entrare come uno dei più giovani ad aver esordito in Champions League.

  • DA KOVACIC A BROZOVIC E SUCIC: QUANTI COLPI DALLA DINAMO

    L'Inter ha un occhio particolare per i talenti che crescono nella Dinamo Zagabria: nel corso degli anni infatti sono stati diversi i giocatori che i nerazzurri hanno acquistato dal club croato.

    L'ultimo è stato Sucic, che già si è inserito in maniera importante in prima squadra e prima di lui altri due centrocampisti, ovvero Kovacic e Brozovic, le cui carriere parlano per loro.

    Jakirovic segue quindi questa "tradizione" che lega Inter e Dinamo Zagabria.
