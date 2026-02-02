Chi é Lahdo, il nuovo talento comprato dal Como che voleva anche il Chelsea

Il Como, una delle squadre più attive nell’ultimo mercato estivo, ha lavorato con discrezione durante la sessione invernale.
La squadra di Cesc Fabregas non aveva grandi necessità di rinforzi, considerando il buon gioco mostrato finora e un organico già completo in tutti i reparti.
A sorpresa, però, i lariani hanno chiuso un colpo negli ultimi minuti prima della chiusura della sessione, ufficializzando il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby, squadra militante in Allsvenskan (la Serie A svedese), per oltre 10 milioni di euro, anticipando la concorrenza del Chelsea.