Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Adrian Lahdo SveziaInstagram
Michael Baldoin

Chi é Lahdo, il nuovo talento comprato dal Como che voleva anche il Chelsea

I lariani hanno messo a segno un altro colpo giovanissimo e di talento, depositando il contratto del classe 2007 svedese a pochi minuti dalla chiusura del calciomercato invernale.

Pubblicità

Il Como, una delle squadre più attive nell’ultimo mercato estivo, ha lavorato con discrezione durante la sessione invernale.

La squadra di Cesc Fabregas non aveva grandi necessità di rinforzi, considerando il buon gioco mostrato finora e un organico già completo in tutti i reparti.

A sorpresa, però, i lariani hanno chiuso un colpo negli ultimi minuti prima della chiusura della sessione, ufficializzando il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby, squadra militante in Allsvenskan (la Serie A svedese), per oltre 10 milioni di euro, anticipando la concorrenza del Chelsea.

  • CHI È LAHDO?

    Adrian Lahdo è un centrocampista svedese nato a fine dicembre 2007, e ha compiuto 18 anni da poche settimane.

    È cresciuto nel settore giovanile dell’Arameisk-Syrianska IF, prima di trasferirsi all’Hammarby IF, squadra con cui ha debuttato tra i professionisti nell’ottobre 2024.

    Il classe 2007 ha inoltre collezionato oltre 20 presenze con le giovanili della nazionale svedese, tra Under 17 e Under 19, categoria di cui fa ancora parte.

    • Pubblicità

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Lahdo è un centrocampista molto duttile, capace di ricoprire più ruoli in mediana, efficace sia in fase di impostazione che nell’uno contro uno sulla trequarti.

    Alto poco meno di 180 cm e di piede destro, è un giocatore che ama "accarezzare" il pallone, spesso spostandolo con la suola, a testimonianza della fiducia nei propri mezzi tecnici.

    Abile nello strappo palla al piede, finora ha mostrato una maggiore propensione nel creare occasioni per i compagni attraverso passaggi filtranti, mentre in fase realizzativa ha ancora ampi margini di miglioramento.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SUA STAGIONE CON L'HAMMARBY

    A differenza delle principali competizioni europee, il campionato svedese segue un calendario differente, così da evitare di disputare partite nei periodi più freddi dell’anno.

    In questa stagione, infatti, Lahdo ha collezionato appena tre presenze: due spezzoni nelle qualificazioni alla Conference League e una in Coppa di Svezia, nella quale ha trovato anche la via del gol.

    La sua ultima presenza ufficiale, però, risale allo scorso novembre, con la maglia della Svezia Under 20 contro i pari età di San Marino, nelle gare di qualificazione agli Europei di categoria.

  • DOVE PUÒ GIOCARE NEL COMO DI FABREGAS?

    Fermo restando che quello effettuato dal Como è un colpo in prospettiva futura, messo a segno per anticipare la folta concorrenza europea, tra cui figurava anche il Chelsea.

    Il classe 2007 dovrà integrarsi gradualmente con il calcio italiano e con gli schemi di Fabregas, ma una volta ambientato potrà essere impiegato sia nei due di centrocampo sia sulla trequarti nel 4-2-3-1 disegnato fin qui dai lariani.

    Il suo compito sarà quello di “rubare” il più possibile in allenamento dai compagni, in particolare da Nico Paz, in quelli che saranno con ogni probabilità gli unici e ultimi mesi insieme prima del trasferimento di quest’ultimo al Real Madrid.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Como crest
Como
COM
0