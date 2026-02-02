Chi é Lahdo, il nuovo talento comprato dal Como che voleva anche il Chelsea

Fermo restando che quello effettuato dal Como è un colpo in prospettiva futura, messo a segno per anticipare la folta concorrenza europea, tra cui figurava anche il Chelsea.

Il classe 2007 dovrà integrarsi gradualmente con il calcio italiano e con gli schemi di Fabregas, ma una volta ambientato potrà essere impiegato sia nei due di centrocampo sia sulla trequarti nel 4-2-3-1 disegnato fin qui dai lariani.

Il suo compito sarà quello di “rubare” il più possibile in allenamento dai compagni, in particolare da Nico Paz, in quelli che saranno con ogni probabilità gli unici e ultimi mesi insieme prima del trasferimento di quest’ultimo al Real Madrid.