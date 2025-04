Chi è l'arbitro di Barcellona-Inter: dirigerà Turpin, i precedenti con i nerazzurri

La UEFA ha designato Turpin per l'andata della semifinale tra Barcellona ed Inter: ha arbitrato il derby di Champions contro il Milan.

Si avvicina la grande sfida di Champions League tra Barcellona ed Inter che mette in palio un posto nella finale che si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio.

L'andata si giocherà in casa dei blaugrana, al Montjuïc, la nuova casa del Barcellona in attesa della ristrutturazione del Camp Nou mentre poi il ritorno sei giorni dopo a San Siro.

La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per le due semifinali di Champions e ha scelto Clement Turpin per il primo confronto tra Barcellona ed Inter. Sarà la sesta volta che Turpin arbitrerà l'Inter in Champions. E ci sono anche dolci ricordi per i nerazzurri.