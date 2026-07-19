Lo chiamano calcio d'estate, è il momento durante il quale bisogna aprire il proprio database per aggiornarlo con l'aggiunta di qualche talento. Iniziate le prime amichevoli estive e con alcuni calciatori in vacanza post Mondiale, le società di Serie A stanno dando spazio ai migliori giovani del settore giovanile aggregati in ritiro con la prima squadra. E' quello che sta succedendo anche nella Juventus, dove Luciano Spalletti ha chiamato alcuni ragazzo per completare il gruppo e alcuni di loro hanno avuto spazio nella prima amichevole stagionale contro il Basilea finita 0-0.
Chi è Justin Oboavwoduo, il giovane attaccante inglese della Juventus testato in amichevole da Spalletti
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LA PARTITA DI OBOAVWODUO CONTRO IL BASILEA
Tra i profili meno conosciuti, chi si è messo in evidenzia è stato Justin Oboavwoduo, attaccante classe 2006 entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Zhegrova: ha sfiorato il goal in un paio d'occasioni una delle quali respinta dal portiere avversario. Punta centrale arrivata a gennaio scorso dall'Academy del Manchester City (a parametro zero), si può adattare anche qualche metro più indietro giocando da trequartista e nella seconda parte della scorsa stagione è stato aggregato alla NextGen totalizzando otto presenze e un goal. Dopo averlo studiato a distanza Spalletti vuole valutarlo da vicino, e per questo ha deciso di portarlo in ritiro con la prima squadra.
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RUOLO, CARATTERISTICHE E STATISTICHE COL MANCHESTER CITY
Oboavwoduo è un attaccante duttile che può svariare su tutto il fronte d'attacco giocando anche da esterno d'attacco che rientra verso il centro. Piede destro e buon dribbling, attacca spesso la profondità cercando di inserirsi nello spazio ma è bravo anche ad andarsi a prendere il pallone sulla trequarti muovendosi tra le linee. Nelle giovanili del Manchester City era considerato uno dei migliori talenti del club, ha vinto due campioni e una FA Youth Cup da protagonista vincendo anche il titolo di capocannoniere della Premier League Under 18 con 18 reti, l'anno scorso ha fatto 6 goal e 5 assist tra campionato nazionale e Youth league.
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