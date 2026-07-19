Chi è Justin Oboavwoduo, il giovane attaccante inglese della Juventus testato in amichevole da Spalletti

Lo chiamano calcio d'estate, è il momento durante il quale bisogna aprire il proprio database per aggiornarlo con l'aggiunta di qualche talento. Iniziate le prime amichevoli estive e con alcuni calciatori in vacanza post Mondiale, le società di Serie A stanno dando spazio ai migliori giovani del settore giovanile aggregati in ritiro con la prima squadra. E' quello che sta succedendo anche nella Juventus, dove Luciano Spalletti ha chiamato alcuni ragazzo per completare il gruppo e alcuni di loro hanno avuto spazio nella prima amichevole stagionale contro il Basilea finita 0-0.