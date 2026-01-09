Chi è Joao Gomes, nel mirino del Napoli per il mercato estivo: ruolo e caratteristiche del giocatore del Wolverhampton

Joao Gomes può ricoprire più di un ruolo nella zona nevralgica: il mediano, la mezzala e, qualche metro più avanti, anche il trequartista all'occorrenza.

Non è altissimo (176 cm), ma compensa questa 'mancanza' con l'esplosività che contraddistingue contrasti e duelli con gli avversari. Dotato di un buon tiro, è il destro il suo piede preferito.