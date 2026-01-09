Pubblicità
joao-gomes(C)Getty Images
Vittorio Rotondaro

Chi è Joao Gomes, nel mirino del Napoli per il mercato estivo: ruolo e caratteristiche del giocatore del Wolverhampton

Il Napoli monitora Joao Gomes, in forza in Premier League al Wolverhampton: è un obiettivo per la prossima stagione.

Nome nuovo per il calciomercato del Napoli: i campioni d'Italia pensano a Joao Gomes.

Come riportato da 'Sky Sport', l'innesto del brasiliano non sarebbe un'operazione per l'immediato ma in vista della prossima stagione: ogni eventuale affondo sarebbe rimandato all'estate.

Ma chi è esattamente Joao Gomes? Ruolo e caratteristiche del possibile futuro colpo dei partenopei.

  • CHI È JOAO GOMES

    Nato a Rio de Janeiro il 12 febbraio 2001, Joao Gomes è un prodotto del florido settore giovanile del Flamengo: approdato al club rossonero a soli 8 anni, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili prima della promozione tra i grandi.

    Col Mengao ha vinto cinque trofei: un campionato Carioca, un Brasileirao, una Coppa del Brasile, una Supercoppa nazionale e, soprattutto, la Copa Libertadores nel 2022.

    A gennaio 2023 ha lasciato i rossoneri per intraprendere l'avventura in Europa al Wolverhampton: affare da circa 19 milioni di euro finiti nelle casse del club brasiliano.

    In tre anni coi 'Wolves', Joao Gomes ha collezionato 112 presenze condite da 7 goal e 4 assist, nessuno dei quali nella stagione in corso che vede la squadra all'ultimo posto della Premier League con soli 7 punti all'attivo.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Joao Gomes può ricoprire più di un ruolo nella zona nevralgica: il mediano, la mezzala e, qualche metro più avanti, anche il trequartista all'occorrenza.

    Non è altissimo (176 cm), ma compensa questa 'mancanza' con l'esplosività che contraddistingue contrasti e duelli con gli avversari. Dotato di un buon tiro, è il destro il suo piede preferito.

  • QUANTO COSTA JOAO GOMES

    Joao Gomes ha una valutazione che si aggira attorno ai 40 milioni di euro: cifra non indifferente, destinata però ad abbassarsi tra qualche mese.

    Molto difficilmente, infatti, il Wolverhampton riuscirà a rimanere in Premier League anche nel 2026/27: la zona salvezza dista ben quattordici punti, ragion per cui servirebbe un'impresa per evitare la discesa in Championship.

    Scenario che strizzerebbe l'occhio al Napoli in ottica estiva: dare l'assalto a un giocatore per nulla felice di scendere di categoria risulterebbe molto più conveniente rispetto alla situazione attuale, seppur disperata che sia.

