Chi è Joao Costa, attaccante della Roma: tecnica e velocità per De Rossi

Già convocato da Mourinho, De Rossi dimostra di voler puntare su Joao Costa per la seconda parte di stagione.

Da mesi, la Roma convive con i soliti e noti problemi. Una difesa che traballa, un attacco che crea ma segna poco, e soprattutto diversi infortuni dei propri interpreti con cui fare i conti.

Fuori, man mano nel corso della stagione, i vari Renato Sanches, Smalling, Kumbulla. E non solo. Gli infortuni poi sono aumentati, con Mourinho che ha dovuto puntare sui giovani della Primavera per avere una squadra in grado di proporre il proprio modulo e la propria idea.

Poi l'esonero e l'eredità del portoghese che è passata a Daniele De Rossi: Joao Costa compreso.