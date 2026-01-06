Pubblicità
Jayden Oosterwolde of Fenerbahce in actionGetty Images
Vittorio Rotondaro

Chi è Jayden Oosterwolde, la nuova idea della Roma per rinforzare la difesa: ha già giocato in Italia

La Roma pensa a Oosterwolde per dare manforte al reparto arretrato: in Italia ha già vestito la maglia del Parma.

Roma in emergenza per quanto riguarda la difesa: contro il Lecce mancheranno gli squalificati Mancini ed Hermoso, oltre a Ndicka che è ancora impegnato in Coppa d'Africa con la maglia della Costa d'Avorio.

Al 'Via del Mare' Gasperini presenterà dunque un terzetto inedito, e forse è proprio questa situazione ad aver spinto gli uomini di mercato del club a chiedere informazioni per Jayden Oosterwolde.

L'olandese, come riportato da Fabrizio Romano, può rappresentare un'occasione di mercato da sfruttare per la 'Lupa' in questa finestra invernale.

  • CHI È JAYDEN OOSTERWOLDE

    Nato a Zwolle il 26 aprile 2001, Oosterwolde è cresciuto nella squadra di casa dello ZAC e, soprattutto, nelle giovanili del Twente: è proprio col club di Enschede che ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2020/21.

    Tra il 2022 e il 2023 ha poi vestito la casacca del Parma, allora impegnato in Serie B: un anno in Emilia valsogli il trasferimento in Turchia al Fenerbahce, sua attuale squadra.

    Ducali che dalla sua cessione hanno ricavato un'interessante plusvalenza, raddoppiando di fatto il valore del ragazzo: dai 3 milioni pagati per strapparlo al Twente si è passati ai 6 spesi dal Fenerbahce a gennaio 2023.

  • CARATTERISTICHE E RUOLO

    Oosterwolde è in primis un 'braccetto' difensivo, ruolo ricoperto al Fenerbahce nella difesa a tre: schieramento, peraltro, tanto caro anche a Gasperini in quel della Capitale.

    Dotato di un'ottima velocità e di un buon dribbling, di piede mancino, Oosterwolde è in grado anche di giocare come terzino in una difesa a quattro.

  • PRIMI CONTATTI E FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    Il nome di Oosterwolde in ottica Roma è venuto fuori a causa della presenza nella Capitale della dirigenza del Fenerbahce, arrivata per trattare con la Lazio l'acquisto a titolo definitivo di Matteo Guendouzi.

    La società giallorossa ne ha quindi approfittato per stabilire i primi contatti ufficiali con il club di Istanbul: da capire se il Fenerbahce aprirà alla formula del prestito con diritto di riscatto che la Roma vorrebbe strappare per arrivare a Oosterwolde.

  • I NUMERI IN STAGIONE DI OOSTERWOLDE COL FENERBAHCE

    Oosterwolde è uno dei punti di forza del Fenerbahce che, di lui, ha fatto a meno solo tre volte e non per colpa di problemi fisici: l'ex Parma, infatti, ha saltato tre match per squalifica.

    Sono già otto le ammonizioni ricevute tra Turchia ed Europa, a cui va aggiunta l'espulsione per doppio giallo comminatagli alla seconda giornata della Super Lig contro il Goztepe. Sono 25 presenze totali, una soltanto delle quali da subentrato.

0