Chi è Jayden Oosterwolde, la nuova idea della Roma per rinforzare la difesa: ha già giocato in Italia

Roma in emergenza per quanto riguarda la difesa: contro il Lecce mancheranno gli squalificati Mancini ed Hermoso, oltre a Ndicka che è ancora impegnato in Coppa d'Africa con la maglia della Costa d'Avorio.
Al 'Via del Mare' Gasperini presenterà dunque un terzetto inedito, e forse è proprio questa situazione ad aver spinto gli uomini di mercato del club a chiedere informazioni per Jayden Oosterwolde.
L'olandese, come riportato da Fabrizio Romano, può rappresentare un'occasione di mercato da sfruttare per la 'Lupa' in questa finestra invernale.