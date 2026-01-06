Chi è Jayden Oosterwolde, la nuova idea della Roma per rinforzare la difesa: ha già giocato in Italia

Nato a Zwolle il 26 aprile 2001, Oosterwolde è cresciuto nella squadra di casa dello ZAC e, soprattutto, nelle giovanili del Twente: è proprio col club di Enschede che ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2020/21.

Tra il 2022 e il 2023 ha poi vestito la casacca del Parma, allora impegnato in Serie B: un anno in Emilia valsogli il trasferimento in Turchia al Fenerbahce, sua attuale squadra.

Ducali che dalla sua cessione hanno ricavato un'interessante plusvalenza, raddoppiando di fatto il valore del ragazzo: dai 3 milioni pagati per strapparlo al Twente si è passati ai 6 spesi dal Fenerbahce a gennaio 2023.