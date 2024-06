Tanta Italia al Roland Garros: sconfitta nella finale del singolare per Jasmine Paolini, rivelazione del torneo parigino.

Dopo la sconfitta rimediata da Jannik Sinner per mano di Carlos Alcaraz nella semifinale maschile, il tennis italiano deve fare i conti con un altro bruciante k.o. al Roland Garros.

Sconfitta a un passo dal sogno per Jasmine Paolini, battuta nettamente per due set a zero dalla polacca Iga Swiatek, numero uno al mondo.

Ma chi è questa tennista che ha ormai conquistato l'attenzione di tutti gli appassionati della racchetta?