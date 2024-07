Jasmine Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon: le info su data, orario e diretta tv e streaming della gara.

Impresa storica per il tennis italiano: Jasmine Paolini è la prima atleta nostrana a raggiungere la finale del Grande Slam più prestigioso, ossia Wimbledon.

La numero 7 al mondo ha avuto la meglio sulla croata Vekic in semifinale: dopo aver perso il primo set, Jasmine Paolini è riuscita a fare suoi gli altri due, l'ultimo dei quali concluso con un appassionante tie-break.

In finale affronterà la ceca Barbora Krejcikova: le info su data, orario e come vedere l'ultimo atto di Wimbledon in diretta tv e streaming.