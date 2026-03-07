Goal.com
Edoardo Motta LazioGetty
Leonardo Gualano

Chi è il secondo portiere della Lazio: chi gioca titolare dopo l'infortunio di Provedel

La Lazio rischia si perdere Provedel fino al termine della stagione a causa di un infortunio alla spalla: a sostituirlo tra i pali sarà Edoardo Motta.

Una tegola in piena regola, con la quale la Lazio rischia di dover fare i conti fino al termine della stagione.

La compagine biancoceleste perde, nel momento più importante della sua annata, in quello nel quale proverà a guadagnarsi, tra le altre cose, un pass per la finale di Coppa Italia, il suo portiere titolare: Ivan Provedel.

L’estremo difensore sarà costretto a fermarsi per alcuni mesi a causa di una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo, per la quale dovrà sottoporsi anche ad un intervento chirurgico.

Il suo posto tra i pali verrà dunque preso da Edoardo Motta, portiere arrivato alla Lazio nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale, che si appresta dunque a fare il suo esordio con la maglia della compagine capitolina.

  • I TEMPI DI RECUPERO PER PROVEDEL

    La Lazio, nel comunicare l’infortunio alla spalla riportato da Ivan Provedel, non ha reso noti i tempi di recupero.

    Il portiere biancoceleste potrebbe tuttavia essere costretto ad uno stop che dovrebbe andare dai due ai tre mesi e questo vuol dire che, nel peggiore dei casi, la sua stagione potrebbe già essersi conclusa con largo anticipo.

  • TOCCA AD EDOARDO MOTTA

    Con Provedel fuori causa, a difendere la porta della Lazio sarà il suo vice: Edoardo Motta.

    Acquistato dal club biancoceleste nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale, è sbarcato nella capitale dopo un’esperienza alla Reggiana, a fronte di un investimento da un milione di euro per un trasferimento a titolo definitivo.

    Il giovane estremo difensore lo scorso 27 gennaio si è legato alla Lazio sottoscrivendo un contratto fino al 2030.

  • Edoardo MottaGetty Images

    LA CARRIERA DI EDOARDO MOTTA

    Acquistato dalla Lazio per sostituire Mandas, che è stato ceduto al Bournemouth, Edoardo Motta, classe 2005, è un portiere cresciuto nel settore giovanile della Juventus, club che ha ricavato la metà di quanto investito dalla Lazio per l’acquisto del suo cartellino a gennaio.

    Nel corso della sua carriera ha militato anche nell’Alessandria e nel Monza, ma per lui la vera svolta è arrivata nel 2024 con l’approdo alla Reggiana.

    Con la compagine granata ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 9 agosto dello stesso anno in occasione di una sfida di Coppa Italia persa con il Genoa.

    Dopo una stagione scandita da tre presenze complessive in prima squadra, in quella 2025-2026 si è guadagnato i gradi da titolare, scendendo in campo in venti occasioni nel campionato di Serie B (con trenta goal subiti) e in una in Coppa Italia.

    Alto 194 cm e molto bravo anche nelle uscite, ha rappresentato l’Italia con la Nazionale U17 (una presenza) e lo scorso settembre ha esordito in Under 21 in occasione di una partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria, vinta per 1-0 sul campo della Macedonia.

  • VERSO L’ESORDIO IN SERIE A

    Dopo la cessione di Mandas, la Lazio ha deciso di puntare su un giovane talento italiano da far crescere alle spalle di Provedel.

    Motta non ha mai giocato una partita di Serie A e farà dunque il suo esordio nel massimo campionato, proprio con la maglia biancoceleste addosso e in occasione della sfida valida per il ventottesimo turno che vedrà i capitolini impegnati in casa contro il Sassuolo.

