Chi è il secondo portiere della Lazio: chi gioca titolare dopo l'infortunio di Provedel

Acquistato dalla Lazio per sostituire Mandas, che è stato ceduto al Bournemouth, Edoardo Motta, classe 2005, è un portiere cresciuto nel settore giovanile della Juventus, club che ha ricavato la metà di quanto investito dalla Lazio per l’acquisto del suo cartellino a gennaio.

Nel corso della sua carriera ha militato anche nell’Alessandria e nel Monza, ma per lui la vera svolta è arrivata nel 2024 con l’approdo alla Reggiana.

Con la compagine granata ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 9 agosto dello stesso anno in occasione di una sfida di Coppa Italia persa con il Genoa.

Dopo una stagione scandita da tre presenze complessive in prima squadra, in quella 2025-2026 si è guadagnato i gradi da titolare, scendendo in campo in venti occasioni nel campionato di Serie B (con trenta goal subiti) e in una in Coppa Italia.

Alto 194 cm e molto bravo anche nelle uscite, ha rappresentato l’Italia con la Nazionale U17 (una presenza) e lo scorso settembre ha esordito in Under 21 in occasione di una partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria, vinta per 1-0 sul campo della Macedonia.