Chi è il secondo portiere della Lazio: chi gioca titolare dopo l'infortunio di Provedel

Una tegola in piena regola, con la quale la Lazio rischia di dover fare i conti fino al termine della stagione.
La compagine biancoceleste perde, nel momento più importante della sua annata, in quello nel quale proverà a guadagnarsi, tra le altre cose, un pass per la finale di Coppa Italia, il suo portiere titolare: Ivan Provedel.
L’estremo difensore sarà costretto a fermarsi per alcuni mesi a causa di una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo, per la quale dovrà sottoporsi anche ad un intervento chirurgico.
Il suo posto tra i pali verrà dunque preso da Edoardo Motta, portiere arrivato alla Lazio nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale, che si appresta dunque a fare il suo esordio con la maglia della compagine capitolina.